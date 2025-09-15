Бывший министр обороны Армении, военный преступник Сейран Оганян выступил с заявлением, вновь продемонстрировавшим истинные намерения пророссийских реваншистских сил в Ереване. По словам Оганяна, в случае прихода к власти возглавляемый им оппозиционный блок «Армения» пересмотрит отдельные пункты мирного соглашения с Азербайджаном.
Оганян утверждает, что эти положения должны быть вновь рассмотрены и обсуждены, добавив, что его политическое движение намерено «продвигать проармянскую позицию, добиваясь баланса в рамках взаимного уважения интересов».
Оганян не уточнил, какие именно положения 17-пунктного мирного договора, парафированного 8 августа в Вашингтоне, станут предметом пересмотра. Но сам факт подобного заявления означает открытую попытку саботажа мирного процесса. Смысл парафирования состоит именно в том, что стороны исключают повторное обсуждение уже согласованного текста и любые изменения его положений. Попытка вынести парафированный документ на повторное рассмотрение автоматически означает подрыв достигнутых договоренностей.
Если в следующем году блок «Армения», созданный Робертом Кочаряном, действительно одержит победу на парламентских выборах — самостоятельно или в союзе с другими пророссийскими силами — и попытается изменить текст парафированного соглашения, это приведет к немедленному обнулению мирного процесса.
Для Азербайджана подобный шаг станет прямым доказательством отсутствия у армянской стороны желания достичь мира, и Баку исключит возможность пересмотра документа.
До сих пор пророссийская оппозиция в Армении позволяла себе лишь критику текста мирного соглашения, но открытых заявлений о его пересмотре в случае прихода к власти не делала. Таким образом, заявление Оганяна стало первым прямым сигналом о намерении сорвать процесс, начатый в Вашингтоне.
Эта позиция, озвученная бывшим министром обороны, может сыграть против самой оппозиции. Сегодня власти Армении во главе с Николом Пашиняном используют подписанные в США договоренности, включая парафирование текста мирного соглашения, для укрепления своего политического рейтинга. Пашинян и его партия «Гражданский договор» публично утверждают, что мир достигнут и новой войны не будет.
Однако слова Оганяна дают Пашиняну и его сторонникам весомый аргумент для дискредитации пророссийских сил: они демонстрируют армянскому обществу, что возвращение Кочаряна и его окружения к власти означает неизбежность новой войны. Таким образом, армянская оппозиция, пытаясь сыграть на теме «национальных интересов», фактически открыто демонстрирует, что ее программа сводится к дестабилизации и возобновлению конфликта.