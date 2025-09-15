Азербайджан об атаке Израиля на Катар

USD 1.7000
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в экстренном саммите лидеров арабских и мусульманских стран в столице Катара Дохе. В своем выступлении он выразил обеспокоенность в связи с последней воздушной атакой на Катар, подчеркнув важность соблюдения суверенитета и территориальной целостности страны.

 

Байрамов призвал стороны не допускать дальнейшей эскалации и строго придерживаться норм международного права и Устава ООН. Он высоко оценил посреднические усилия Катара в урегулировании кризиса в секторе Газа, а также подчеркнул необходимость возобновления мирных переговоров и достижения устойчивого прекращения огня.

В контексте палестинского вопроса министр подтвердил приверженность Азербайджана принципу "двух государств" и поддержке решений, основанных на международном праве и соответствующих резолюциях Совбеза ООН.

Израильский удар по штаб-квартире ХАМАС в Дохе был нанесен 9 сентября 2025 года. Израиль назвал эту операцию «Огненный саммит»: авиаудар был нанесен во время встречи, на которой обсуждалось последнее предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.

В ходе удара были задействованы 15 израильских истребителей, которые использовали тяжелые бомбы, а также беспилотники в качестве поддержки. Согласно заявлению израильского руководства, авиаудар является ответом на вторжение ХАМАС в Израиль 7 октября 2023 года и на теракт в Иерусалиме 8 сентября 2025 года.

В результате атаки погибли шесть человек, из них пятеро были связаны с ХАМАС, а один являлся сотрудником службы безопасности Катара.

