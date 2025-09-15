«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации

В поселке НЗС Хатаинского района Баку, на улице Совхозная, два почти вековых дома находятся в аварийном состоянии. Люди уже много лет живут здесь в постоянном страхе — ведь здания могут обрушиться в любой момент. Но этим их проблемы не ограничиваются: через многочисленные дыры и щели в квартиры проникают крысы, и жильцы опасаются за здоровье детей и возможности распространения болезней. Построенные в 1936 году трехблочные дома давно утратили прочность: крыша разрушена, на стенах глубокие трещины, двери и окна в подъездах разбиты. В задней части одного из зданий обвалились крупные камни, обнажив металлическую арматуру. Дыры заделали досками, но это не особо улучшило ситуацию.

По словам жильцов, во время затяжных дождей вода проникает в квартиры, особенно на первом этаже. Сырость разрушает пол и потолки, штукатурка осыпается, доски гниют. «Несколько дней назад моя внучка закричала от ужаса — проснулась и увидела на себе крысу. К счастью, она не успела ее укусить», — рассказал пожилой мужчина. Другой жилец признается, что не спал до утра, стуча по полу, чтобы отпугнуть грызунов. В ветреные дни дети не выходят во двор: от стен откалываются камни и падают вниз. Несколько месяцев назад обвал в задней стене одного из домов едва не привел к трагедии — рядом играли дети. Местная жительница Насиба вспоминает, как сильный ветер сорвал часть крыши: «Шум был такой, что все подумали — землетрясение, и выбежали во двор».

Оба дома были признаны аварийными около 20 лет назад. А за последние 10–15 лет жильцы столько раз обращались в различные инстанции, что на «горячих линиях» их уже узнают по голосу. «Как только слышат мой голос, отвечают: «Это опять вы?» За эти годы мы отправили сотни писем», — разводит руками Насиба. Несколько лет назад в одном из домов произошел пожар, пострадавших переселили в съемное жилье. Но с начала этого года выплаты за аренду прекратили, предложив компенсацию в 1500 манатов за квадратный метр. Семья Мамедовых, которой принадлежит квартира площадью около 60 квадратных метров, не согласна на предложенные 90–100 тысяч манатов. По их словам, дом находится всего в 10–15 минутах от центра, а на эту сумму невозможно купить жилье даже в пригородах Баку. Жители требуют либо компенсацию по рыночной стоимости, либо равные по площади квартиры в близлежащих домах.