«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации

Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Ульвия Худиева, собкор. Фото: Али Султанов, собкор
В поселке НЗС Хатаинского района Баку, на улице Совхозная, два почти вековых дома находятся в аварийном состоянии. Люди уже много лет живут здесь в постоянном страхе — ведь здания могут обрушиться в любой момент. Но этим их проблемы не ограничиваются: через многочисленные дыры и щели в квартиры проникают крысы, и жильцы опасаются за здоровье детей и возможности распространения болезней.

Построенные в 1936 году трехблочные дома давно утратили прочность: крыша разрушена, на стенах глубокие трещины, двери и окна в подъездах разбиты. В задней части одного из зданий обвалились крупные камни, обнажив металлическую арматуру. Дыры заделали досками, но это не особо улучшило ситуацию.

По словам жильцов, во время затяжных дождей вода проникает в квартиры, особенно на первом этаже. Сырость разрушает пол и потолки, штукатурка осыпается, доски гниют.

«Несколько дней назад моя внучка закричала от ужаса — проснулась и увидела на себе крысу. К счастью, она не успела ее укусить», — рассказал пожилой мужчина.

Другой жилец признается, что не спал до утра, стуча по полу, чтобы отпугнуть грызунов.

В ветреные дни дети не выходят во двор: от стен откалываются камни и падают вниз. Несколько месяцев назад обвал в задней стене одного из домов едва не привел к трагедии — рядом играли дети. Местная жительница Насиба вспоминает, как сильный ветер сорвал часть крыши: «Шум был такой, что все подумали — землетрясение, и выбежали во двор».

Оба дома были признаны аварийными около 20 лет назад. А за последние 10–15 лет жильцы столько раз обращались в различные инстанции, что на «горячих линиях» их уже узнают по голосу.

«Как только слышат мой голос, отвечают: «Это опять вы?» За эти годы мы отправили сотни писем», — разводит руками Насиба.

Несколько лет назад в одном из домов произошел пожар, пострадавших переселили в съемное жилье. Но с начала этого года выплаты за аренду прекратили, предложив компенсацию в 1500 манатов за квадратный метр.

Семья Мамедовых, которой принадлежит квартира площадью около 60 квадратных метров, не согласна на предложенные 90–100 тысяч манатов. По их словам, дом находится всего в 10–15 минутах от центра, а на эту сумму невозможно купить жилье даже в пригородах Баку. Жители требуют либо компенсацию по рыночной стоимости, либо равные по площади квартиры в близлежащих домах.

В Исполнительной власти Хатаинского района пояснили, что в рамках обновления инфраструктуры Баку планируется снос около 110 аварийных зданий, включая эти дома.

«В поселке НЗС много построек с камышовыми перекрытиями, возведенных в 1930‑х для временного проживания. Все они внесены в список, направленный в соответствующие структуры», — сообщили в ИВ. 

Также в Исполнительной власти добавили, что ближе к центру города — на улицах Юсифа Сафарова, Камандара Ахмедова, Гасана Салмани — большинство одноэтажных домов уже снесено, жильцы получили компенсацию и были переселены, осталась лишь часть построек. На этих территориях разбиваются парки.

«Это реализуется в рамках различных проектов или с привлечением инвесторов. Инвесторы осматривают здания, ведут переговоры с жильцами. На месте этих домов возводятся многоэтажки, и люди получают квартиры в новых зданиях. Есть и такие участки, где планируется парк, и тогда предлагается денежная компенсация», — сообщили в ИВ, добавив, что размер компенсации определяют оценочные компании.

