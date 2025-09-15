Британия ввела ограничения для израильских студентов

Власти Великобритании приняли решение не принимать студентов из Израиля в престижный Королевский колледж оборонных исследований (Royal College of Defence Studies), начиная со следующего года. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на пресс-секретаря британского Министерства обороны.

Как подчеркнул представитель оборонного ведомства, решение связано с необходимостью дипломатически положить конец войне в Газе, включая немедленное прекращение огня, возвращение заложников и расширение гуманитарной помощи населению анклава.

Генеральный директор Министерства обороны Израиля Амир Барам назвал это решение «глубоко бесчестным актом нелояльности по отношению к союзнику, находящемуся в состоянии войны».

10 июня Великобритания совместно с Австралией, Канадой, Норвегией и Новой Зеландией ввела санкции против израильских министров Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича за подстрекательство к насилию против палестинцев на Западном берегу.