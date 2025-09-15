USD 1.7000
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании будут патрулировать небо над Польшей в рамках миссии НАТО «Восточный страж» (Eastern Sentry), заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Ожидается, что британские «Тайфуны» начнут выполнять полеты над Польшей в ближайшие дни.

«Безрассудное поведение России - это прямая угроза для европейской безопасности и нарушение международного права, поэтому Великобритания поддержит усилия НАТО по укреплению своего восточного фланга в рамках миссии «Восточный страж», - отметил Стармер.

По его словам, эти самолеты - не просто демонстрация силы, а жизненная необходимость для сдерживания агрессии, обеспечения безопасности воздушного пространства НАТО и защиты безопасности страны и ее союзников.

За последние недели на фоне роста напряженности в Восточной Европе фиксировались новые случаи нарушения воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками. В частности, несколько дронов залетали в воздушное пространство Польши, что вызвало обеспокоенность Варшавы и ее союзников.

На этом фоне руководство НАТО усилило меры по укреплению восточного фланга Североатлантического альянса. Ранее было принято решение о расширении миссии «Восточный страж», направленной на усиление воздушной безопасности в странах, граничащих с зоной конфликта.

