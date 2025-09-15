USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.0391
Подписаться на уведомления
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Новость дня
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Нетаньяху предупредил Трампа, но…

22:29 1149

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в день удара израильской армии по Катару позвонил президенту США Дональду Трампу в 08:00 по вашингтонскому времени, а удар был нанесен уже в 08:51, пишет портал Axios.

Издание отмечает, что Трамп мог бы остановить атаку, если бы хотел, но не сделал этого. Израиль согласился не опровергать публично заявления Белого дома о позднем уведомлении, чтобы «сохранить отношения» с США, сообщают источники портала.

В результате удара погибли пять членов ХАМАС и один катарский сотрудник службы безопасности. Лидеры организации, по информации израильской разведки, успели покинуть здание до взрывов.

США предлагают Европе начать
США предлагают Европе начать
23:37 162
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
23:16 524
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
22:54 1027
Кадыров раскритиковал Пугачеву
Кадыров раскритиковал Пугачеву
22:53 1226
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе 60 процентов сборной - легионеры
22:44 812
Дрон прилетел к резиденции президента Польши
Дрон прилетел к резиденции президента Польши
22:40 1585
Нетаньяху предупредил Трампа, но…
Нетаньяху предупредил Трампа, но…
22:29 1150
Британские истребители будут летать над Польшей
Британские истребители будут летать над Польшей
22:08 734
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата
21:29 1155
Оганян и его соратники открыто заявляют: придем к власти и нарушим мир
Оганян и его соратники открыто заявляют: придем к власти и нарушим мир наш комментарий
20:54 3996
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
16:16 4805

ЭТО ВАЖНО

США предлагают Европе начать
США предлагают Европе начать
23:37 162
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
23:16 524
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
22:54 1027
Кадыров раскритиковал Пугачеву
Кадыров раскритиковал Пугачеву
22:53 1226
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе 60 процентов сборной - легионеры
22:44 812
Дрон прилетел к резиденции президента Польши
Дрон прилетел к резиденции президента Польши
22:40 1585
Нетаньяху предупредил Трампа, но…
Нетаньяху предупредил Трампа, но…
22:29 1150
Британские истребители будут летать над Польшей
Британские истребители будут летать над Польшей
22:08 734
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата
21:29 1155
Оганян и его соратники открыто заявляют: придем к власти и нарушим мир
Оганян и его соратники открыто заявляют: придем к власти и нарушим мир наш комментарий
20:54 3996
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
16:16 4805
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться