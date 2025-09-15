Нетаньяху предупредил Трампа, но…

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в день удара израильской армии по Катару позвонил президенту США Дональду Трампу в 08:00 по вашингтонскому времени, а удар был нанесен уже в 08:51, пишет портал Axios.

Издание отмечает, что Трамп мог бы остановить атаку, если бы хотел, но не сделал этого. Израиль согласился не опровергать публично заявления Белого дома о позднем уведомлении, чтобы «сохранить отношения» с США, сообщают источники портала.

В результате удара погибли пять членов ХАМАС и один катарский сотрудник службы безопасности. Лидеры организации, по информации израильской разведки, успели покинуть здание до взрывов.