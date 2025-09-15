USD 1.7000
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Дрон прилетел к резиденции президента Польши

22:40 1585

В Польше обезвредили беспилотник, который летал над правительственными зданиями и президентской резиденцией. Об этом вечером в понедельник сообщил в соцсети Х премьер-министр Польши Дональд Туск.

По словам Туска, Служба охраны государства Польши в понедельник обезвредила дрон, который летал над правительственными зданиями на улице Парковой и дворцом Бельведер – одной из резиденций главы государства. 

«Задержаны два гражданина Беларуси. Полиция расследует обстоятельства инцидента», – добавил польский премьер, не уточнив подробностей.

О произошедшем стало известно после того, как на прошлой неделе польское воздушное пространство нарушили почти два десятка российских беспилотников, залетевших из Украины и Беларуси.

В ответ генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс решил начать операцию под названием «Восточный страж».

23:37 162
23:16 524
22:54 1027
