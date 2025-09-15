USD 1.7000
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе

60 процентов сборной - легионеры
Эльмир Алиев, отдел спорта
22:44

В Загребе продолжается чемпионат мира по борьбе.

К сожалению, азербайджанские вольники в очередной раз не смогли завоевать ни одной золотой медали. Наша команда завершает выступление с одной серебряной наградой и тремя бронзовыми.

Серебро сборной Азербайджана принес грузинский легионер Георгий Мешвилдишвили (125 кг), бронзу завоевали Нуреддин Новрузов (61 кг), а также еще два натурализованных борца - Арсений Джиоев (86 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг). Лишь две из этих весовых категорий являются олимпийскими - 86 кг и 125 кг, а это автоматически уменьшает значимость двух других наград.

Сборная Азербайджана по вольной борьбе на нынешнем чемпионате мира на 60 процентов состояла из легионеров. Поэтому неудивительно, что три из четырех медалей завоевали именно приглашенные спортсмены.

Азербайджанские вольники уже восемь лет не могут стать чемпионами мира, причем даже в неолимпийских весовых категориях. В последний раз титул сильнейшего на планете выиграл Гаджи Алиев. Было это в 2017 году в Париже. Он же завоевывал золото на чемпионатах мира 2014 и 2015 годов. До Алиева на высшую ступень пьедестала почета в 2011 году удалось подняться Шарифу Шарифову. То есть, если бы не Гаджи, неудачная серия Азербайджана на ЧМ длилась бы сейчас не восемь лет, а намного дольше - 14.

Однако если забыть о золоте (если это возможно), то справедливости ради надо сказать, что завоеванные в Загребе четыре медали - это повторение лучшего результата сборной Азербайджана по количеству наград. С 2009-го по 2011 год наши вольники также завоевывали на чемпионатах мира по четыре медали. При этом по качеству наград те первенства планеты были удачнее нынешнего.

