Кадыров раскритиковал Пугачеву

Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на недавнее интервью певицы Аллы Пугачевой, в котором она высказалась о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаре Дудаеве, назвав его порядочным человеком.

«Не хватало еще, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачева, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа», — написал Кадыров.

По его словам, о пользе, которую принес Дудаев Чечне, надо было спросить у самих чеченцев. «Его генеральские амбиции, позерство и наплевательское отношение к настоящим проблемам чеченского народа привели к резкому росту бандитизма и полному финансовому упадку», — добавил Кадыров.

По его словам, «пока в стране был кризис, Дудаев хвастался ракетами и танками».

«Так что это жалкое пустословие артистки, которая абсолютно не разбирается в теме, лучше бы оставить где-нибудь глубоко в себе и не провоцировать целый народ», — сказал Кадыров.

