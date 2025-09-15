Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на социальные сети, водители недовольны несправедливыми штрафами. По их словам, им разрешено перевозить груз весом до 40 тонн, и они загружают 38–39 тонн, подтверждая это официальными документами с печатями компаний. Однако весы AYNA показывают 42–43 тонны, что приводит к штрафам: 600 манатов за первое нарушение и 1200 манатов за последующие.

Водители утверждают, что причиной является некорректная работа оборудования AYNA. «Груз взвешивается на сертифицированных электронных весах при погрузке, но AYNA настаивает на точности своих приборов. Мы неоднократно предлагали провести проверку, ведь даже их собственные весы дают разные результаты для одного и того же груза», — жалуются они.

Представители AYNA приняли водителей и выслушали их обращения. В комментарии для haqqin.az агентство пояснило, что для сохранения дорожного покрытия, инфраструктуры и обеспечения безопасности на магистралях установлено 19 электронных весов в 12 точках. Усиленный контроль практически исключил движение перегруженных транспортных средств, что способствует защите дорог.

По словам представителей агентства, штрафы затрагивают лишь незначительную часть грузовиков, проходящих взвешивание. Жалобы водителей регистрируются, и с их согласия каждый случай наложения штрафа будет рассмотрен индивидуально.