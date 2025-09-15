USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.0391
Подписаться на уведомления
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Новость дня
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства

Ульвия Худиева
22:54 1035

В Баку водители грузовых автомобилей собрались у здания Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA), чтобы выразить недовольство возникшими проблемами.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на социальные сети, водители недовольны несправедливыми штрафами. По их словам, им разрешено перевозить груз весом до 40 тонн, и они загружают 38–39 тонн, подтверждая это официальными документами с печатями компаний. Однако весы AYNA показывают 42–43 тонны, что приводит к штрафам: 600 манатов за первое нарушение и 1200 манатов за последующие.

Водители утверждают, что причиной является некорректная работа оборудования AYNA. «Груз взвешивается на сертифицированных электронных весах при погрузке, но AYNA настаивает на точности своих приборов. Мы неоднократно предлагали провести проверку, ведь даже их собственные весы дают разные результаты для одного и того же груза», — жалуются они.

Представители AYNA приняли водителей и выслушали их обращения. В комментарии для haqqin.az агентство пояснило, что для сохранения дорожного покрытия, инфраструктуры и обеспечения безопасности на магистралях установлено 19 электронных весов в 12 точках. Усиленный контроль практически исключил движение перегруженных транспортных средств, что способствует защите дорог.

По словам представителей агентства, штрафы затрагивают лишь незначительную часть грузовиков, проходящих взвешивание. Жалобы водителей регистрируются, и с их согласия каждый случай наложения штрафа будет рассмотрен индивидуально.

США предлагают Европе начать
США предлагают Европе начать
23:37 173
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
23:16 532
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
22:54 1036
Кадыров раскритиковал Пугачеву
Кадыров раскритиковал Пугачеву
22:53 1236
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе 60 процентов сборной - легионеры
22:44 819
Дрон прилетел к резиденции президента Польши
Дрон прилетел к резиденции президента Польши
22:40 1593
Нетаньяху предупредил Трампа, но…
Нетаньяху предупредил Трампа, но…
22:29 1158
Британские истребители будут летать над Польшей
Британские истребители будут летать над Польшей
22:08 735
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата
21:29 1157
Оганян и его соратники открыто заявляют: придем к власти и нарушим мир
Оганян и его соратники открыто заявляют: придем к власти и нарушим мир наш комментарий
20:54 4002
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
16:16 4809

ЭТО ВАЖНО

США предлагают Европе начать
США предлагают Европе начать
23:37 173
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
23:16 532
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
22:54 1036
Кадыров раскритиковал Пугачеву
Кадыров раскритиковал Пугачеву
22:53 1236
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе 60 процентов сборной - легионеры
22:44 819
Дрон прилетел к резиденции президента Польши
Дрон прилетел к резиденции президента Польши
22:40 1593
Нетаньяху предупредил Трампа, но…
Нетаньяху предупредил Трампа, но…
22:29 1158
Британские истребители будут летать над Польшей
Британские истребители будут летать над Польшей
22:08 735
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата
21:29 1157
Оганян и его соратники открыто заявляют: придем к власти и нарушим мир
Оганян и его соратники открыто заявляют: придем к власти и нарушим мир наш комментарий
20:54 4002
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
16:16 4809
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться