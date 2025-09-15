Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт

В поселке Ямполь, к юго-востоку от Лимана Донецкой области, зафиксировано появление российских вооруженных подразделений в гражданской одежде. Об этом сообщает проект DeepState.

По данным аналитиков, российские военные используют жилые дома, подвалы и погреба для укрытия. При этом осложняющим фактором остается присутствие гражданских жителей, которые не покинули населенный пункт.

В DeepState отмечают, что российским силам удалось проникнуть в Ямполь, после чего подразделения Сил обороны начали действия по их выявлению и ликвидации.

Аналитики допускают усиление активности в этом направлении, поскольку ВС РФ рассматривают Ямполь как ключевую точку для контроля позиций восточнее населенного пункта. Бои в районе продолжаются.