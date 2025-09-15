USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.0391
Подписаться на уведомления
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Новость дня
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт

23:16 537

В поселке Ямполь, к юго-востоку от Лимана Донецкой области, зафиксировано появление российских вооруженных подразделений в гражданской одежде. Об этом сообщает проект DeepState.

По данным аналитиков, российские военные используют жилые дома, подвалы и погреба для укрытия. При этом осложняющим фактором остается присутствие гражданских жителей, которые не покинули населенный пункт.

В DeepState отмечают, что российским силам удалось проникнуть в Ямполь, после чего подразделения Сил обороны начали действия по их выявлению и ликвидации.

Аналитики допускают усиление активности в этом направлении, поскольку ВС РФ рассматривают Ямполь как ключевую точку для контроля позиций восточнее населенного пункта. Бои в районе продолжаются.

США предлагают Европе начать
США предлагают Европе начать
23:37 177
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
23:16 538
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
22:54 1037
Кадыров раскритиковал Пугачеву
Кадыров раскритиковал Пугачеву
22:53 1240
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе 60 процентов сборной - легионеры
22:44 820
Дрон прилетел к резиденции президента Польши
Дрон прилетел к резиденции президента Польши
22:40 1594
Нетаньяху предупредил Трампа, но…
Нетаньяху предупредил Трампа, но…
22:29 1158
Британские истребители будут летать над Польшей
Британские истребители будут летать над Польшей
22:08 735
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата
21:29 1158
Оганян и его соратники открыто заявляют: придем к власти и нарушим мир
Оганян и его соратники открыто заявляют: придем к власти и нарушим мир наш комментарий
20:54 4003
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
16:16 4811

ЭТО ВАЖНО

США предлагают Европе начать
США предлагают Европе начать
23:37 177
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
23:16 538
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
22:54 1037
Кадыров раскритиковал Пугачеву
Кадыров раскритиковал Пугачеву
22:53 1240
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе 60 процентов сборной - легионеры
22:44 820
Дрон прилетел к резиденции президента Польши
Дрон прилетел к резиденции президента Польши
22:40 1594
Нетаньяху предупредил Трампа, но…
Нетаньяху предупредил Трампа, но…
22:29 1158
Британские истребители будут летать над Польшей
Британские истребители будут летать над Польшей
22:08 735
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата
21:29 1158
Оганян и его соратники открыто заявляют: придем к власти и нарушим мир
Оганян и его соратники открыто заявляют: придем к власти и нарушим мир наш комментарий
20:54 4003
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
16:16 4811
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться