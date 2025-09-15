США предлагают Европе начать

Президент США Дональд Трамп ожидает, что европейские страны введут против России те санкции, которые они предлагают Вашингтону. Об этом в интервью Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Отвечая на вопрос о том, сколько времени Трамп даст российскому лидеру Владимиру Путину до введения санкций, Рубио отметил, что «все прекрасно понимают», какие меры может принять Вашингтон. По его словам, решение о санкциях будет зависеть от президента, и никаких искусственных сроков он объявлять не намерен.

Американский чиновник также подчеркнул, что важна активность Европы, где некоторые страны продолжают покупать российскую продукцию, включая нефть. «Президент поставил задачу перед нашими европейскими партнерами — самим вводить те санкции, которые они призывают ввести нас. Если они действительно убеждены в необходимости этих мер, мы хотим призвать их к реальным шагам», — заявил Рубио.