USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.0391
Подписаться на уведомления
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Новость дня
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

США предлагают Европе начать

23:37 180

Президент США Дональд Трамп ожидает, что европейские страны введут против России те санкции, которые они предлагают Вашингтону. Об этом в интервью Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Отвечая на вопрос о том, сколько времени Трамп даст российскому лидеру Владимиру Путину до введения санкций, Рубио отметил, что «все прекрасно понимают», какие меры может принять Вашингтон. По его словам, решение о санкциях будет зависеть от президента, и никаких искусственных сроков он объявлять не намерен.

Американский чиновник также подчеркнул, что важна активность Европы, где некоторые страны продолжают покупать российскую продукцию, включая нефть. «Президент поставил задачу перед нашими европейскими партнерами — самим вводить те санкции, которые они призывают ввести нас. Если они действительно убеждены в необходимости этих мер, мы хотим призвать их к реальным шагам», — заявил Рубио.

США предлагают Европе начать
США предлагают Европе начать
23:37 181
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
23:16 541
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
22:54 1039
Кадыров раскритиковал Пугачеву
Кадыров раскритиковал Пугачеву
22:53 1241
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе 60 процентов сборной - легионеры
22:44 822
Дрон прилетел к резиденции президента Польши
Дрон прилетел к резиденции президента Польши
22:40 1596
Нетаньяху предупредил Трампа, но…
Нетаньяху предупредил Трампа, но…
22:29 1159
Британские истребители будут летать над Польшей
Британские истребители будут летать над Польшей
22:08 735
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата
21:29 1158
Оганян и его соратники открыто заявляют: придем к власти и нарушим мир
Оганян и его соратники открыто заявляют: придем к власти и нарушим мир наш комментарий
20:54 4005
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
16:16 4813

ЭТО ВАЖНО

США предлагают Европе начать
США предлагают Европе начать
23:37 181
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
23:16 541
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
22:54 1039
Кадыров раскритиковал Пугачеву
Кадыров раскритиковал Пугачеву
22:53 1241
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе 60 процентов сборной - легионеры
22:44 822
Дрон прилетел к резиденции президента Польши
Дрон прилетел к резиденции президента Польши
22:40 1596
Нетаньяху предупредил Трампа, но…
Нетаньяху предупредил Трампа, но…
22:29 1159
Британские истребители будут летать над Польшей
Британские истребители будут летать над Польшей
22:08 735
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата
21:29 1158
Оганян и его соратники открыто заявляют: придем к власти и нарушим мир
Оганян и его соратники открыто заявляют: придем к власти и нарушим мир наш комментарий
20:54 4005
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
16:16 4813
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться