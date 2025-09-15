Ополченцы готовятся дать отпор США

Каракас (Венесуэла). Ополченцы проводят военные учения в форте Тиуна и готовятся дать отпор США
Газа (Палестина). Жители центральной части Газы бегут в южную часть города
Бразилиа (Бразилия). Бывшему президенту Жаиру Болсонару (в центре) временно разрешили выйти из-под домашнего ареста для лечения в больнице. На днях он был приговорен к 27 годам тюрьмы за подготовку военного переворота
Инчхон (Южная Корея). Протестующие разместили баннер с изображением президента США Дональда Трампа в зоне прилета международного аэропорта Инчхон. Ранее иммиграционные власти США задержали более 300 южнокорейских рабочих на заводе Hyundai и LG в Джорджии
Мадрид (Испания). Пропалестинские протестующие сорвали финал велогонки «Вуэльта». Они протестовали против участия израильской команды
Иерусалим (Израиль). Госсекретарь США Марко Рубио посетил Стену Плача в сопровождении Биньямина Нетаньяху
Токио (Япония). Чемпионат мира по легкой атлетике. Джорди Бимиш из Новой Зеландии упал во время мужского забега на 3000 метров с препятствиями в первом раунде