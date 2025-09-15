USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.0391
Подписаться на уведомления
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Новость дня
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Ополченцы готовятся дать отпор США

объектив haqqin.az
Отдел информации
15 сентября 2025, 23:48 1166

Каракас (Венесуэла). Ополченцы проводят военные учения в форте Тиуна и готовятся дать отпор США

Газа (Палестина). Жители центральной части Газы бегут в южную часть города

Бразилиа (Бразилия). Бывшему президенту Жаиру Болсонару (в центре) временно разрешили выйти из-под домашнего ареста для лечения в больнице. На днях он был приговорен к 27 годам тюрьмы за подготовку военного переворота

Инчхон (Южная Корея). Протестующие разместили баннер с изображением президента США Дональда Трампа в зоне прилета международного аэропорта Инчхон. Ранее иммиграционные власти США задержали более 300 южнокорейских рабочих на заводе Hyundai и LG в Джорджии

Мадрид (Испания). Пропалестинские протестующие сорвали финал велогонки «Вуэльта». Они протестовали против участия израильской команды

Иерусалим (Израиль). Госсекретарь США Марко Рубио посетил Стену Плача в сопровождении Биньямина Нетаньяху

Токио (Япония). Чемпионат мира по легкой атлетике. Джорди Бимиш из Новой Зеландии упал во время мужского забега на 3000 метров с препятствиями в первом раунде

«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп
15 сентября 2025, 21:24 2717
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда все еще актуально
15 сентября 2025, 16:40 7366
Досталось и Ливану
Досталось и Ливану ОБНОВЛЕНО 01:00
01:00 1307
Португальские журналисты не проявили интереса к Гурбану Гурбанову
Португальские журналисты не проявили интереса к Гурбану Гурбанову На все вопросы отвечал Кади
15 сентября 2025, 23:53 1699
Ополченцы готовятся дать отпор США
Ополченцы готовятся дать отпор США объектив haqqin.az
15 сентября 2025, 23:48 1167
США предлагают Европе начать
США предлагают Европе начать
15 сентября 2025, 23:37 1529
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
15 сентября 2025, 23:16 2402
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
15 сентября 2025, 22:54 2134
Кадыров раскритиковал Пугачеву
Кадыров раскритиковал Пугачеву
15 сентября 2025, 22:53 2666
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе 60 процентов сборной - легионеры
15 сентября 2025, 22:44 1423
Дрон прилетел к резиденции президента Польши
Дрон прилетел к резиденции президента Польши
15 сентября 2025, 22:40 2804

ЭТО ВАЖНО

«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп
15 сентября 2025, 21:24 2717
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда все еще актуально
15 сентября 2025, 16:40 7366
Досталось и Ливану
Досталось и Ливану ОБНОВЛЕНО 01:00
01:00 1307
Португальские журналисты не проявили интереса к Гурбану Гурбанову
Португальские журналисты не проявили интереса к Гурбану Гурбанову На все вопросы отвечал Кади
15 сентября 2025, 23:53 1699
Ополченцы готовятся дать отпор США
Ополченцы готовятся дать отпор США объектив haqqin.az
15 сентября 2025, 23:48 1167
США предлагают Европе начать
США предлагают Европе начать
15 сентября 2025, 23:37 1529
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
15 сентября 2025, 23:16 2402
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
15 сентября 2025, 22:54 2134
Кадыров раскритиковал Пугачеву
Кадыров раскритиковал Пугачеву
15 сентября 2025, 22:53 2666
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе 60 процентов сборной - легионеры
15 сентября 2025, 22:44 1423
Дрон прилетел к резиденции президента Польши
Дрон прилетел к резиденции президента Польши
15 сентября 2025, 22:40 2804
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться