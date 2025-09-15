USD 1.7000
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Португальские журналисты не проявили интереса к Гурбану Гурбанову

На все вопросы отвечал Кади
Эльмир Алиев, отдел спорта
15 сентября 2025, 23:53

В Лиссабоне на стадионе «Да Луш» состоялась пресс-конференция главного тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова и полузащитника Кади, предваряющая завтрашний матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Очень приятно играть на этом прекрасном стадионе и быть в этом городе, - говорит Гурбан Гурбанов. - Конечно, хотели бы получше подготовиться к этому матчу, но по некоторым причинам не смогли этого сделать. Тем не менее, у нас немало опыта. Верю, что футболисты завтра покажут одну из самых лучших своих игр. Мы много лет не играли в основном этапе Лиги чемпионов. Игроки мечтали участвовать в этом турнире».

Азербайджанских журналистов, судя по всему, на пресс-конференции не было, а представители португальских СМИ вопросы Гурбанову не задавали. Их намного больше интересовал бразилец Кади, до «Карабаха» выступавший в двух португальских клубах.

«Было мало времени на подготовку, но в любом случае мы к этой игре готовы, - говорит футболист «Карабаха». - Участвовать в основной стадии Лиги чемпионов - это была наша мечта. Дважды проигрывали в плей-офф и останавливались у ворот главного еврокубка. В этот раз у нас получилось, и мы очень этому рады! Надеюсь, что завтра покажем одну из наших лучших игр.

Да, некоторые игроки в «Карабахе» ранее играли в Португалии. Но они выступали не в элитной лиге. Но мы каждый год играем в еврокубках против сильных команд и знаем, что такое серьезные матчи.

Философия игры «Карабаха»? Наш главный тренер 17 лет руководит командой. За это время если что-то и менялось, то максимум один-два раза. Мы всегда были верны нашей тактике, и это очень важно для игроков.

Можно ли сказать, что завтра будет самый важный матч в моей карьере? Я всегда говорю, что для меня самая важная игра - это следующая. Конечно, этот матч, этот турнир выделяются. Лига чемпионов - особенное соревнование. А «Бенфика» - большой клуб, за который играют знаменитые игроки, добившиеся успеха. Однако мы хорошо проанализировали их игру. И верю, что сыграем завтра один из лучших своих матчей».

