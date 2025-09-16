USD 1.7000
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Досталось и Ливану

ОБНОВЛЕНО 01:00
01:00 1309

ВВС Израиля атаковали город Набатия в Ливане, пострадали по меньшей мере 12 человек, сообщили в Минздраве страны. 

*** 00:24 

Появляются сообщения о наземных силах, маневрирующих на северо-западе города Газа. Дополнительно сообщается о полном комендантском часе в нескольких районах в глубине города.

Израильские телеграм-каналы утверждают, что от взрывов в секторе Газа трясутся стекла в центральной части Израиля.

*** 23:56

В Газе огромное количество взрывов, грохот от них слышен в центре Израиля, пишут израильские телеграм-каналы.

Также сообщается о танках в центре города.

По данным израильских каналов, были поражены минометные и ракетные установки, наблюдательные позиции, группы боевиков и их инфраструктура.

«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп
15 сентября 2025, 21:24 2718
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда все еще актуально
15 сентября 2025, 16:40 7367
Досталось и Ливану
Досталось и Ливану ОБНОВЛЕНО 01:00
01:00 1310
Португальские журналисты не проявили интереса к Гурбану Гурбанову
Португальские журналисты не проявили интереса к Гурбану Гурбанову На все вопросы отвечал Кади
15 сентября 2025, 23:53 1702
Ополченцы готовятся дать отпор США
Ополченцы готовятся дать отпор США объектив haqqin.az
15 сентября 2025, 23:48 1168
США предлагают Европе начать
США предлагают Европе начать
15 сентября 2025, 23:37 1531
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
15 сентября 2025, 23:16 2403
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
15 сентября 2025, 22:54 2135
Кадыров раскритиковал Пугачеву
Кадыров раскритиковал Пугачеву
15 сентября 2025, 22:53 2667
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе 60 процентов сборной - легионеры
15 сентября 2025, 22:44 1423
Дрон прилетел к резиденции президента Польши
Дрон прилетел к резиденции президента Польши
15 сентября 2025, 22:40 2805

