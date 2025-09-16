Досталось и Ливану

ВВС Израиля атаковали город Набатия в Ливане, пострадали по меньшей мере 12 человек, сообщили в Минздраве страны.
September 15, 2025
*** 00:24
Появляются сообщения о наземных силах, маневрирующих на северо-западе города Газа. Дополнительно сообщается о полном комендантском часе в нескольких районах в глубине города.
Израильские телеграм-каналы утверждают, что от взрывов в секторе Газа трясутся стекла в центральной части Израиля.
*** 23:56
В Газе огромное количество взрывов, грохот от них слышен в центре Израиля, пишут израильские телеграм-каналы.
Также сообщается о танках в центре города.
По данным израильских каналов, были поражены минометные и ракетные установки, наблюдательные позиции, группы боевиков и их инфраструктура.