Досталось и Ливану

ВВС Израиля атаковали город Набатия в Ливане, пострадали по меньшей мере 12 человек, сообщили в Минздраве страны. pic.twitter.com/Xt54TeyyON — Newsfeed (@Newsfeed883920) September 15, 2025

*** 00:24 Появляются сообщения о наземных силах, маневрирующих на северо-западе города Газа. Дополнительно сообщается о полном комендантском часе в нескольких районах в глубине города. Израильские телеграм-каналы утверждают, что от взрывов в секторе Газа трясутся стекла в центральной части Израиля.