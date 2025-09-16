«Формула-1» в Баку: 13 тысяч туристов потратят 30 млн долларов

Уже на этой неделе «Формула-1» в девятый раз вернется на центральные улицы Баку. Гран-при Азербайджана пройдет с 19 по 21 сентября.

Все 20100 билетов на сидячие места уже раскуплены. В Азербайджан ожидается приезд более 13 тысяч иностранных туристов. Согласно статистике, приезжающие на «Формулу-1» гости остаются в Баку в среднем пять ночей и тратят за это время более 2200 долларов на человека. То есть, по самым скромным подсчетам, зарубежные гости оставят в Азербайджане около 30 млн долларов.

Если брать прошлогоднюю статистику, то в 2024 году 77 процентов зрителей приехали на Гран-при Азербайджана из-за рубежа. Учитывая высокий интерес, в этом году были построены две новые трибуны, а общая вместимость была доведена до 20100 зрительских мест.

Однако «Формула-1» - это не только популяризация страны, туризм, развитие малого и среднего бизнеса, но и тысячи новых рабочих мест для граждан Азербайджана. На этапах подготовки и демонтажа к работам из компаний-подрядчиков привлекаются более 2 тысяч человек - инженеры, техники, монтажники, логисты. Во время гоночной недели к ним присоединяются еще 1500 сотрудников, 2000 волонтеров и 1400 маршалов. Важно то, что если в первые годы основную нагрузку несли зарубежные компании, то сегодня всем процессом занимаются исключительно азербайджанские подрядчики.

Но и это не все. По мнению депутата Милли Меджлиса, члена парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугара Байрамова, каждый приехавший в страну турист как по цепочке открывает дорогу в Азербайджан другим иностранным гостям, потому что, возвращаясь домой, рассказывает о нашей стране.

«За годы, что гонка проводится в Азербайджане, количество туристов, приезжающих в страну, значительно возросло, - говорит депутат-экономист. - Естественно, приток иностранных гостей способствует процветанию гостиничного, ресторанного бизнеса. А учитывая то, что на «Формулу-1» приезжают люди, скажем так, не бедные, то это спортивное мероприятие способствует развитию так называемого элитного туризма.