«Формула-1» в Баку: 13 тысяч туристов потратят 30 млн долларов

Уже на этой неделе «Формула-1» в девятый раз вернется на центральные улицы Баку. Гран-при Азербайджана пройдет с 19 по 21 сентября.
Все 20100 билетов на сидячие места уже раскуплены. В Азербайджан ожидается приезд более 13 тысяч иностранных туристов. Согласно статистике, приезжающие на «Формулу-1» гости остаются в Баку в среднем пять ночей и тратят за это время более 2200 долларов на человека. То есть, по самым скромным подсчетам, зарубежные гости оставят в Азербайджане около 30 млн долларов.
Если брать прошлогоднюю статистику, то в 2024 году 77 процентов зрителей приехали на Гран-при Азербайджана из-за рубежа. Учитывая высокий интерес, в этом году были построены две новые трибуны, а общая вместимость была доведена до 20100 зрительских мест.
Однако «Формула-1» - это не только популяризация страны, туризм, развитие малого и среднего бизнеса, но и тысячи новых рабочих мест для граждан Азербайджана. На этапах подготовки и демонтажа к работам из компаний-подрядчиков привлекаются более 2 тысяч человек - инженеры, техники, монтажники, логисты. Во время гоночной недели к ним присоединяются еще 1500 сотрудников, 2000 волонтеров и 1400 маршалов. Важно то, что если в первые годы основную нагрузку несли зарубежные компании, то сегодня всем процессом занимаются исключительно азербайджанские подрядчики.
Но и это не все. По мнению депутата Милли Меджлиса, члена парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугара Байрамова, каждый приехавший в страну турист как по цепочке открывает дорогу в Азербайджан другим иностранным гостям, потому что, возвращаясь домой, рассказывает о нашей стране.
«За годы, что гонка проводится в Азербайджане, количество туристов, приезжающих в страну, значительно возросло, - говорит депутат-экономист. - Естественно, приток иностранных гостей способствует процветанию гостиничного, ресторанного бизнеса. А учитывая то, что на «Формулу-1» приезжают люди, скажем так, не бедные, то это спортивное мероприятие способствует развитию так называемого элитного туризма.
«Формула-1» - это также представление всему миру экономического потенциала Азербайджана, презентация города Баку, его инфраструктуры, - продолжает Вугар Байрамов. - А это, в свою очередь, привлечение дополнительных иностранных инвестиций. Так что Гран-при Азербайджана - это не только туризм, но и потенциальные вложения в страну.
Гонки «Ф-1» проводит весьма ограниченный круг городов. Поэтому неудивительно, что зачастую города, в которых проходят этапы, в первую очередь ассоциируются именно с «Формулой-1», так как «Королевские автогонки» - один из самых популярных видов спорта в мире».
Нынешний контракт Азербайджана с «Формулой-1» действует как минимум до 2026 года включительно. То есть и в следующем году гоночная серия номер 1 будет гостить на улицах Баку. Член Комитета по въездному туризму Ассоциации туристических агентств Азербайджана Вусал Гаджиев считает, что продление соглашения с «Ф-1» оказало бы еще более благоприятное воздействие на развитие туризма.
«Конечно, возможное подписание нового контракта можно только приветствовать, так как «Формула-1» - международное мероприятие, которое положительно влияет на имидж страны, развитие туризма и приток туристов, - говорит специалист. - Это увлекательное мероприятие проводится в Азербайджане с 2016 года. За это время гонка в Баку, учитывая сложность трассы, завоевала статус одной из самых захватывающих. Учитывая то, что трасса проходит по живописным улицам Баку, просмотр этой гонки становится еще интереснее. Дополнительным фактором, вызывающим интерес у любителей этих автогонок и просто туристов, является то, что во время проведения «Формулы-1» в Баку организовываются концерты мировых звезд. С каждым годом количество приезжающих гостей увеличивается, что говорит об успешности проведения данного мероприятия в Баку».
По мнению Вусала Гаджиева, огромен и экономический эффект от проведения «Формулы-1» в Азербайджане.
«Гоночный уик-энд - это не просто три дня соревнований. Он генерирует огромный приток денег в местную экономику. Болельщики, журналисты, команды, спонсоры и персонал «Ф-1» приезжают в город, бронируют отели, посещают рестораны, пользуются транспортом, покупают сувениры. Это приводит к росту доходов в таких секторах, как гостиничный и ресторанный бизнес, транспорт, розничная торговля, туризм.
В то же самое время проведение Гран-при - это мощный маркетинговый инструмент для страны. Гонки транслируются по всему миру, и в каждом эфире показывают не только саму трассу, но и достопримечательности города, его культуру и уникальные особенности. Это создает положительный имидж страны как привлекательного туристического направления. После завершения соревнований интерес к стране не угасает. Часть болельщиков, увидев красивые виды и узнав о стране больше, могут приехать в качестве туристов в будущем.
Кроме того, успешное проведение гонки способствует развитию туризма и укрепляет репутацию страны как места для проведения крупных международных мероприятий. Учитывая то, что организаторы таких соревнований тщательно выбирают места проведения, ссылаясь на многие факторы, организация гонок в Баку подтверждает тот факт, что наша страна соответствует всем необходимым требованиям как в плане нужной инфраструктуры, так и в плане безопасности», - заявил эксперт.