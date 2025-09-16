Трамп показал, как бомбят венесуэльское судно

Президент США Дональд Трамп опубликовал кадры поражения еще одного судна у берегов Венесуэлы.
По его словам, ликвидированы три представителя наркокартеля.
Ранее Трамп уже показывал кадры удара по судну у берегов Венесуэлы. Тогда сообщалось о нейтрализации вооруженной группы, занимавшейся перевозкой наркотиков.
September 15, 2025
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации 25 тысяч военных Национальных боливарианских вооруженных сил (FANB) для охраны границ. Военнослужащих направят на границы с Колумбией и на побережье Карибского моря и Атлантического океана. Как утверждает Мадуро, цель мобилизации — защита национального суверенитета, безопасности страны и борьба за мир.