Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Трамп показал, как бомбят венесуэльское судно

Президент США Дональд Трамп опубликовал кадры поражения еще одного судна у берегов Венесуэлы.

По его словам, ликвидированы три представителя наркокартеля.

Ранее Трамп уже показывал кадры удара по судну у берегов Венесуэлы. Тогда сообщалось о нейтрализации вооруженной группы, занимавшейся перевозкой наркотиков.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации 25 тысяч военных Национальных боливарианских вооруженных сил (FANB) для охраны границ. Военнослужащих направят на границы с Колумбией и на побережье Карибского моря и Атлантического океана. Как утверждает Мадуро, цель мобилизации — защита национального суверенитета, безопасности страны и борьба за мир.

«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп
15 сентября 2025, 21:24 2719
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда все еще актуально
15 сентября 2025, 16:40 7369
Досталось и Ливану
Досталось и Ливану ОБНОВЛЕНО 01:00
01:00 1312
Португальские журналисты не проявили интереса к Гурбану Гурбанову
Португальские журналисты не проявили интереса к Гурбану Гурбанову На все вопросы отвечал Кади
15 сентября 2025, 23:53 1706
Ополченцы готовятся дать отпор США
Ополченцы готовятся дать отпор США объектив haqqin.az
15 сентября 2025, 23:48 1170
США предлагают Европе начать
США предлагают Европе начать
15 сентября 2025, 23:37 1536
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
15 сентября 2025, 23:16 2406
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
15 сентября 2025, 22:54 2135
Кадыров раскритиковал Пугачеву
Кадыров раскритиковал Пугачеву
15 сентября 2025, 22:53 2670
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе 60 процентов сборной - легионеры
15 сентября 2025, 22:44 1423
Дрон прилетел к резиденции президента Польши
Дрон прилетел к резиденции президента Польши
15 сентября 2025, 22:40 2809

