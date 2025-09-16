Зеленский о попытках Путина обмануть Трампа

Отвечая на вопрос о саммите Путина и Трампа, который прошел в августе на Аляске, Зеленский отметил, что встреча дала многое российскому лидеру. По его словам, если бы это была трехсторонняя встреча с участием Украины, результат мог бы быть иным.

Зеленский подчеркнул, что Путин стремится избежать санкций. «Он делает все возможное, чтобы США и президент Трамп не ввели против него новые санкции. Если их применение будет откладываться, россияне окажутся лучше подготовлены», — заявил он.

По мнению президента Украины, саммит на Аляске помог Путину выйти из политической изоляции. «Он получил фотографии с президентом Трампом, публичный диалог, и это открывает для него двери к другим встречам и форматам. Я не думаю, что он за это что-то заплатил», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Путин должен понести ответственность за развязанную войну и попытки выйти из изоляции. «Очень важно не давать ему этого пространства, иначе он не будет вынужден остановиться», — отметил глава государства.

Зеленский также заявил, что одних санкций недостаточно. По его словам, Путин понимает только язык силы. «Он ведет войну, а его пытаются остановить просьбами и переговорами. Но необходима сила — это единственный язык, который он понимает», — сказал президент.

В завершение Зеленский обратился к США и европейским странам с призывом усиливать и ускорять меры давления: «Да, они предпринимают определенные шаги, например санкции, но нужно делать больше и быстрее».