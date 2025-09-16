USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.0391
Подписаться на уведомления
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Новость дня
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Зеленский о попытках Путина обмануть Трампа

01:39 640

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что российский лидер Владимир Путин пытается обмануть Дональда Трампа и США, чтобы отсрочить введение новых санкций.

Отвечая на вопрос о саммите Путина и Трампа, который прошел в августе на Аляске, Зеленский отметил, что встреча дала многое российскому лидеру. По его словам, если бы это была трехсторонняя встреча с участием Украины, результат мог бы быть иным.

Зеленский подчеркнул, что Путин стремится избежать санкций. «Он делает все возможное, чтобы США и президент Трамп не ввели против него новые санкции. Если их применение будет откладываться, россияне окажутся лучше подготовлены», — заявил он.

По мнению президента Украины, саммит на Аляске помог Путину выйти из политической изоляции. «Он получил фотографии с президентом Трампом, публичный диалог, и это открывает для него двери к другим встречам и форматам. Я не думаю, что он за это что-то заплатил», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Путин должен понести ответственность за развязанную войну и попытки выйти из изоляции. «Очень важно не давать ему этого пространства, иначе он не будет вынужден остановиться», — отметил глава государства.

Зеленский также заявил, что одних санкций недостаточно. По его словам, Путин понимает только язык силы. «Он ведет войну, а его пытаются остановить просьбами и переговорами. Но необходима сила — это единственный язык, который он понимает», — сказал президент.

В завершение Зеленский обратился к США и европейским странам с призывом усиливать и ускорять меры давления: «Да, они предпринимают определенные шаги, например санкции, но нужно делать больше и быстрее».

Зеленский о попытках Путина обмануть Трампа
Зеленский о попытках Путина обмануть Трампа
01:39 641
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп
15 сентября 2025, 21:24 2997
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда все еще актуально
15 сентября 2025, 16:40 7687
Досталось и Ливану
Досталось и Ливану ОБНОВЛЕНО 01:00
01:00 1784
Португальские журналисты не проявили интереса к Гурбану Гурбанову
Португальские журналисты не проявили интереса к Гурбану Гурбанову На все вопросы отвечал Кади
15 сентября 2025, 23:53 2308
Ополченцы готовятся дать отпор США
Ополченцы готовятся дать отпор США объектив haqqin.az
15 сентября 2025, 23:48 1571
США предлагают Европе начать
США предлагают Европе начать
15 сентября 2025, 23:37 1932
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
15 сентября 2025, 23:16 3073
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
15 сентября 2025, 22:54 2544
Кадыров раскритиковал Пугачеву
Кадыров раскритиковал Пугачеву
15 сентября 2025, 22:53 3228
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе 60 процентов сборной - легионеры
15 сентября 2025, 22:44 1644

ЭТО ВАЖНО

Зеленский о попытках Путина обмануть Трампа
Зеленский о попытках Путина обмануть Трампа
01:39 641
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп
15 сентября 2025, 21:24 2997
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда все еще актуально
15 сентября 2025, 16:40 7687
Досталось и Ливану
Досталось и Ливану ОБНОВЛЕНО 01:00
01:00 1784
Португальские журналисты не проявили интереса к Гурбану Гурбанову
Португальские журналисты не проявили интереса к Гурбану Гурбанову На все вопросы отвечал Кади
15 сентября 2025, 23:53 2308
Ополченцы готовятся дать отпор США
Ополченцы готовятся дать отпор США объектив haqqin.az
15 сентября 2025, 23:48 1571
США предлагают Европе начать
США предлагают Европе начать
15 сентября 2025, 23:37 1932
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
15 сентября 2025, 23:16 3073
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
15 сентября 2025, 22:54 2544
Кадыров раскритиковал Пугачеву
Кадыров раскритиковал Пугачеву
15 сентября 2025, 22:53 3228
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе 60 процентов сборной - легионеры
15 сентября 2025, 22:44 1644
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться