USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.0391
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

США признались, что не обойдутся без России

Глава Минэнерго США Крис Райт признал, что Соединенные Штаты пока не могут полностью отказаться от закупок обогащенного урана в России. Своим мнением он поделился в интервью для Bloomberg.

«Мы приближаемся к моменту — и пока еще не достигли его — когда больше не будем использовать обогащенный российский уран», — сказал Райт на полях ежегодной конференции МАГАТЭ в Вене.

По его словам, в Белом доме рассчитывают на стремительный рост потребления урана в США как за счет крупных реакторов, так и за счет малых модульных реакторов. В связи с этим, добавил глава Минэнерго США, требуется наращивание внутренних мощностей: «Нам нужны крупные объемы внутреннего производства урана и соответствующие обогатительные мощности».

Зеленский о попытках Путина обмануть Трампа
Зеленский о попытках Путина обмануть Трампа
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
15 сентября 2025, 21:24
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
15 сентября 2025, 16:40
Досталось и Ливану
Досталось и Ливану
Португальские журналисты не проявили интереса к Гурбану Гурбанову
Португальские журналисты не проявили интереса к Гурбану Гурбанову
Ополченцы готовятся дать отпор США
Ополченцы готовятся дать отпор США
США предлагают Европе начать
США предлагают Европе начать
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
Кадыров раскритиковал Пугачеву
Кадыров раскритиковал Пугачеву
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе
У Азербайджана уже восемь лет нет чемпиона мира по вольной борьбе
