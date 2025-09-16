США признались, что не обойдутся без России

Глава Минэнерго США Крис Райт признал, что Соединенные Штаты пока не могут полностью отказаться от закупок обогащенного урана в России. Своим мнением он поделился в интервью для Bloomberg.

«Мы приближаемся к моменту — и пока еще не достигли его — когда больше не будем использовать обогащенный российский уран», — сказал Райт на полях ежегодной конференции МАГАТЭ в Вене.

По его словам, в Белом доме рассчитывают на стремительный рост потребления урана в США как за счет крупных реакторов, так и за счет малых модульных реакторов. В связи с этим, добавил глава Минэнерго США, требуется наращивание внутренних мощностей: «Нам нужны крупные объемы внутреннего производства урана и соответствующие обогатительные мощности».