USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.0391
Подписаться на уведомления
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Новость дня
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

ФИФА изменила календарь: сборная Азербайджана проведет четыре матча за 16 дней

Эльмир Алиев, отдел спорта
05:27 980

ФИФА приняла важное решение о слиянии с 2026 года сентябрьской и октябрьской пауз на матчи сборных.

В следующем году международный осенний перерыв будет длиться с 21 сентября по 6 октября. За эти 16 дней сборные, в том числе и национальная команда Азербайджана, смогут провести четыре матча. Еще две игры они сыграют с 9 по 17 ноября.

Благодаря этому решению игрокам придется реже улетать в расположение сборных. ФИФА рассчитывает, что это изменение, рассчитанное как минимум на пять лет, позволит снизить число травм у футболистов.

Будет пересмотрен и еврокубковый календарь. К примеру, 1-й тур Лиги чемпионов в следующем году будет сыгран 8-10 сентября.

Сборная Азербайджана следующей осенью сыграет в слабейшей лиге «D» Лиги наций. Группы тут будут состоять из трех команд. Это означает, что Азербайджан проведет в Лиге наций не шесть игр, а четыре. Таким образом, у нашей сборной появится возможность сыграть также две товарищеские встречи.

Американцы в тревоге: у президента инсульт?
Американцы в тревоге: у президента инсульт? главный вопрос; все еще актуально
15 сентября 2025, 16:51 9098
Зеленский о попытках Путина обмануть Трампа
Зеленский о попытках Путина обмануть Трампа
01:39 2047
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп
15 сентября 2025, 21:24 3786
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда все еще актуально
15 сентября 2025, 16:40 8449
Досталось и Ливану
Досталось и Ливану ОБНОВЛЕНО 01:00
01:00 2759
Португальские журналисты не проявили интереса к Гурбану Гурбанову
Португальские журналисты не проявили интереса к Гурбану Гурбанову На все вопросы отвечал Кади
15 сентября 2025, 23:53 4190
Ополченцы готовятся дать отпор США
Ополченцы готовятся дать отпор США объектив haqqin.az
15 сентября 2025, 23:48 2474
США предлагают Европе начать
США предлагают Европе начать
15 сентября 2025, 23:37 2966
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
15 сентября 2025, 23:16 4974
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
15 сентября 2025, 22:54 3753
Кадыров раскритиковал Пугачеву
Кадыров раскритиковал Пугачеву
15 сентября 2025, 22:53 4676

ЭТО ВАЖНО

Американцы в тревоге: у президента инсульт?
Американцы в тревоге: у президента инсульт? главный вопрос; все еще актуально
15 сентября 2025, 16:51 9098
Зеленский о попытках Путина обмануть Трампа
Зеленский о попытках Путина обмануть Трампа
01:39 2047
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп
15 сентября 2025, 21:24 3786
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда все еще актуально
15 сентября 2025, 16:40 8449
Досталось и Ливану
Досталось и Ливану ОБНОВЛЕНО 01:00
01:00 2759
Португальские журналисты не проявили интереса к Гурбану Гурбанову
Португальские журналисты не проявили интереса к Гурбану Гурбанову На все вопросы отвечал Кади
15 сентября 2025, 23:53 4190
Ополченцы готовятся дать отпор США
Ополченцы готовятся дать отпор США объектив haqqin.az
15 сентября 2025, 23:48 2474
США предлагают Европе начать
США предлагают Европе начать
15 сентября 2025, 23:37 2966
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
15 сентября 2025, 23:16 4974
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
Недовольные водители азербайджанских грузовиков собрались у здания агентства
15 сентября 2025, 22:54 3753
Кадыров раскритиковал Пугачеву
Кадыров раскритиковал Пугачеву
15 сентября 2025, 22:53 4676
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться