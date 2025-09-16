ФИФА изменила календарь: сборная Азербайджана проведет четыре матча за 16 дней

ФИФА приняла важное решение о слиянии с 2026 года сентябрьской и октябрьской пауз на матчи сборных.

В следующем году международный осенний перерыв будет длиться с 21 сентября по 6 октября. За эти 16 дней сборные, в том числе и национальная команда Азербайджана, смогут провести четыре матча. Еще две игры они сыграют с 9 по 17 ноября.