ФИФА изменила календарь: сборная Азербайджана проведет четыре матча за 16 дней

ФИФА приняла важное решение о слиянии с 2026 года сентябрьской и октябрьской пауз на матчи сборных.
В следующем году международный осенний перерыв будет длиться с 21 сентября по 6 октября. За эти 16 дней сборные, в том числе и национальная команда Азербайджана, смогут провести четыре матча. Еще две игры они сыграют с 9 по 17 ноября.
Благодаря этому решению игрокам придется реже улетать в расположение сборных. ФИФА рассчитывает, что это изменение, рассчитанное как минимум на пять лет, позволит снизить число травм у футболистов.
Будет пересмотрен и еврокубковый календарь. К примеру, 1-й тур Лиги чемпионов в следующем году будет сыгран 8-10 сентября.
Сборная Азербайджана следующей осенью сыграет в слабейшей лиге «D» Лиги наций. Группы тут будут состоять из трех команд. Это означает, что Азербайджан проведет в Лиге наций не шесть игр, а четыре. Таким образом, у нашей сборной появится возможность сыграть также две товарищеские встречи.