Израиль начал наступление на город Газа: что известно

Израильская армия в ночь на вторник после нескольких недель бомбардировок и авиаударов начала наступление на город Газа. Об этом передают американское издание Axios со ссылкой на источники, а также израильские и арабские СМИ.
Отмечается, что вечером 15 сентября по местному времени ВВС Израиля провели массированные воздушные атаки против города Газа.
Axios отмечает, что операция началась спустя несколько часов после встречи госсекретаря США Марко Рубио с израильским руководством. По словам двух собеседников издания из числа израильских чиновников, Рубио сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон поддерживает наземную операцию, но хочет, чтобы она была проведена быстро и закончилась как можно скорее. «Рубио не нажал на тормоз в плане наземной операции», - цитируют журналисты одного из своих собеседников.
Американский чиновник заявил Axios, что США не собираются останавливать Израиль и позволяют ему принимать собственное решение относительно войны в секторе Газа. «Это не война Трампа, это война Биби (прозвище Нетаньяху), и он будет ответственным за все, что произойдет дальше», — сказал источник издания.
Axios отмечает, что в последние недели ЦАХАЛ усилил атаки на Газу, а также призывал палестинцев, проживающих в городе, покинуть его и перебраться на юг эксклава. По данным ЦАХАЛ, около 300 тыс. палестинцев из миллиона покинули город Газа.
Газета Jerusalem Post пишет, что «может подтвердить» сообщения о начавшемся наступлении. Газета не уточняет, из каких источников она получила подтверждение.
Телеканал «Аль-Джазира» передает со ссылкой на палестинские источники, что израильские танки вошли в центр города.
Высокопоставленный источник Channel 12 в службе безопасности, заявил, что атаки были «интенсивными и значительными». Телеканал со ссылкой на местных жителей передает, что удары в Газе хорошо слышны и в центре Израиля.
Ynet со ссылкой на сообщения из сектора Газа пишет, что за 20 минут израильская армия нанесла 37 ударов, в том числе с боевых вертолетов.
Издание также отмечет, что протестующие против наступления Израиля на город Газа установили палатки перед резиденцией Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. По его информации, полиция оцепила зону в радиусе 300 м от резиденции израильского премьера.
В понедельник, 15 сентября, Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников, пригрозив в противном случае отменой «ставок». Трамп предупредил ХАМАС о последствиях в случае, если боевики захотят прикрыться остающимися у них израильскими заложниками как живым щитом в ходе наступления ЦАХАЛ. Нетаньяху в X поблагодарил его за «неизменную поддержку борьбы Израиля с ХАМАС». Семейный штаб по возвращению заложников заявил о тревоге из-за сообщений об атаках на Газу. «710-я ночь может стать последней ночью в жизни похищенных, которые выживают с большим трудом, и последней ночью, когда удается найти и вернуть павших в надлежащее захоронение. Большое количество похищенных находится в городе Газа, и премьер-министр сознательно решает принести их в жертву на алтарь политических соображений, полностью избегая должности начальника штаба и сотрудников службы безопасности», — приводит заявление Channel 12.
Решение занять город Газа правительство Израиля приняло в начале августа. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его министров, в Газе расположены важные опорные пункты группировки ХАМАС, которую они пообещали уничтожить. В прошедшие выходные, 13 и 14 сентября, Израиль увеличил интенсивность авианалетов на город Газа и нанес удары по десяткам высотных зданий, которые, по данным ЦАХАЛ, ХАМАС использовал в военных целях.
Между тем, по данным Axios, главы израильских спецслужб и служб безопасности советовали Нетаньяху отказаться от планов по захвату города Газа. По их оценке, эта операция может поставить под угрозу жизни израильских заложников, все еще удерживаемых в секторе Газа, привести к крупным потерям у ЦАХАЛ и заставить Израиль установить прямое военное правление над 2 миллионами жителей Газы. При этом одержать полную победу над ХАМАС в ходе этой операции может не выйти.