Израиль начал наступление на город Газа: что известно

Израильская армия в ночь на вторник после нескольких недель бомбардировок и авиаударов начала наступление на город Газа. Об этом передают американское издание Axios со ссылкой на источники, а также израильские и арабские СМИ. Отмечается, что вечером 15 сентября по местному времени ВВС Израиля провели массированные воздушные атаки против города Газа. Axios отмечает, что операция началась спустя несколько часов после встречи госсекретаря США Марко Рубио с израильским руководством. По словам двух собеседников издания из числа израильских чиновников, Рубио сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон поддерживает наземную операцию, но хочет, чтобы она была проведена быстро и закончилась как можно скорее. «Рубио не нажал на тормоз в плане наземной операции», - цитируют журналисты одного из своих собеседников.

Американский чиновник заявил Axios, что США не собираются останавливать Израиль и позволяют ему принимать собственное решение относительно войны в секторе Газа. «Это не война Трампа, это война Биби (прозвище Нетаньяху), и он будет ответственным за все, что произойдет дальше», — сказал источник издания. Axios отмечает, что в последние недели ЦАХАЛ усилил атаки на Газу, а также призывал палестинцев, проживающих в городе, покинуть его и перебраться на юг эксклава. По данным ЦАХАЛ, около 300 тыс. палестинцев из миллиона покинули город Газа. Газета Jerusalem Post пишет, что «может подтвердить» сообщения о начавшемся наступлении. Газета не уточняет, из каких источников она получила подтверждение. Телеканал «Аль-Джазира» передает со ссылкой на палестинские источники, что израильские танки вошли в центр города. Высокопоставленный источник Channel 12 в службе безопасности, заявил, что атаки были «интенсивными и значительными». Телеканал со ссылкой на местных жителей передает, что удары в Газе хорошо слышны и в центре Израиля. Ynet со ссылкой на сообщения из сектора Газа пишет, что за 20 минут израильская армия нанесла 37 ударов, в том числе с боевых вертолетов. Издание также отмечет, что протестующие против наступления Израиля на город Газа установили палатки перед резиденцией Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. По его информации, полиция оцепила зону в радиусе 300 м от резиденции израильского премьера.