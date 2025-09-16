Запорожье под ударом России: пожары, жертвы...

В ночь на вторник, 16 сентября, российские военные атаковали украинский город Запорожье.
Глава Запорожской областной администрации Иван Федоров утром сообщил о 13 раненых в результате ночного обстрела Запорожья россиянами. По словам Федорова, один раненый в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — четырехлетняя девочка. Федоров также уточнил, что погиб 41-летний мужчина.
В ГСЧС Украины сообщили, что в результате обстрела россиян возникли масштабные пожары, погиб один человек, 13 пострадавших, среди них двое детей. Огонь охватил три жилых дома площадью 350 кв. м, два грузовика на стоянке и станцию технического обслуживания на площади 600 кв. м.
Наслідки атаки нічної атаки РФ на Запоріжжя 16 вересня.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 16, 2025
