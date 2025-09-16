USD 1.7000
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Запорожье под ударом России: пожары, жертвы...

В ночь на вторник, 16 сентября, российские военные атаковали украинский город Запорожье.

Глава Запорожской областной администрации Иван Федоров утром сообщил о 13 раненых в результате ночного обстрела Запорожья россиянами. По словам Федорова, один раненый в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — четырехлетняя девочка. Федоров также уточнил, что погиб 41-летний мужчина.

В ГСЧС Украины сообщили, что в результате обстрела россиян возникли масштабные пожары, погиб один человек, 13 пострадавших, среди них двое детей. Огонь охватил три жилых дома площадью 350 кв. м, два грузовика на стоянке и станцию технического обслуживания на площади 600 кв. м.

Нападение на мигрантов в России: Узбекистан направил ноту
Нападение на мигрантов в России: Узбекистан направил ноту
09:24 1190
«Формула-1» в Баку: 13 тысяч туристов потратят 30 млн долларов
«Формула-1» в Баку: 13 тысяч туристов потратят 30 млн долларов Туризм и экономика на скоростной трассе
01:22 3464
Американцы в тревоге: у президента инсульт?
Американцы в тревоге: у президента инсульт? главный вопрос; все еще актуально
15 сентября 2025, 16:51 10337
Зеленский о попытках Путина обмануть Трампа
Зеленский о попытках Путина обмануть Трампа
01:39 3245
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп
15 сентября 2025, 21:24 4615
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда все еще актуально
15 сентября 2025, 16:40 9235
Досталось и Ливану
Досталось и Ливану ОБНОВЛЕНО 01:00
01:00 3533
Португальские журналисты не проявили интереса к Гурбану Гурбанову
Португальские журналисты не проявили интереса к Гурбану Гурбанову На все вопросы отвечал Кади
15 сентября 2025, 23:53 5832
Ополченцы готовятся дать отпор США
Ополченцы готовятся дать отпор США объектив haqqin.az
15 сентября 2025, 23:48 3274
США предлагают Европе начать
США предлагают Европе начать
15 сентября 2025, 23:37 3890
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
Россияне в гражданской одежде проникли в стратегически важный пункт
15 сентября 2025, 23:16 6676

