Нападение на мигрантов в России: Узбекистан направил ноту

Gazeta.uz передает, что советник министра экологии, бывший депутат законодательной палаты Узбекистана Расул Кушербаев ранее сообщил, что группа молодых россиян напала и оскорбила трудовых мигрантов из Узбекистана во Владивостоке. Он также опубликовал три видео с конфликтами. На одном из роликов молодежь пытается избить таксиста. Кушербаев заявляет, что нападения произошли 13 сентября.

Накануне Узбекистан обратился к российским властям для принятия мер после актов хулиганства в отношении узбекистанцев во Владивостоке, сообщил генеральный консул Узбекистана в городе Юсуп Кабулжанов.

«От имени наших граждан было подано официальное заявление в Управление внутренних дел города Владивостока, а также направлены ноты в представительство Министерства иностранных дел России во Владивостоке и в прокуратуру Приморского края о необходимости принятия всех соответствующих мер по данному вопросу», — сообщил Кабулжанов.

16 сентября в пресс-службе правительства Приморского края сообщили ТАСС, что часть подозреваемых в нападении на граждан Узбекистана во Владивостоке задержаны. По данным местных властей, иностранцы, подвергшиеся нападению, находились на территории Приморья законно. Ранее прокуратура Приморья начала проверку после появления информации о нападении подростков на прохожих в районе улицы Хабаровской. Затем краевое управление Следственного комитета заявило о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ в отношении 15-летних подростков и других соучастников по подозрении в совершении «хулиганских действий».

В СК добавили, что личности фигурантов установлены, один задержан, еще двое в розыске.

В начале сентября Узбекистан направил в МИД России ноту из-за другого ролика. На видео один мужчина кричал на другого, называя его рабом. Это было сказано в адрес таксиста — узбекского мигранта, сами кадры были сняты в Московской области. Ташкент попросил принять меры в отношении мужчины, оскорбившего узбекистанца. В июне власти Узбекистана выразили протест из-за обращения с мигрантами после рейда ОМОНа в московских Сокольниках, где задержали до шести человек из-за проблем с документами.