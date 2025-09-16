Принятие 19-го пакета санкций против России отложили

По данным издания, этот вопрос выпал из повестки Комитета постоянных представителей стран — членов ЕС в Брюсселе (Coreper II), поскольку президент США Дональд Трамп и сам Европейский союз сосредоточились на усилении давления на Словакию и Венгрию, требуя от них сократить зависимость от российской нефти. Coreper II состоит из глав миссий (постоянных представителей) стран-членов Евросоюза. Комитет занимается в основном политическими, финансовыми и внешнеполитическими вопросами.

Евросоюз не представит 19-й пакет санкций против России в среду, 17 сентября, он отложен на неопределенный срок, пишет Politico со ссылкой на европейского дипломата и чиновника одной из стран ЕС.

По данным Politico, 19-й пакет мер не будет включать новые ограничения на продажу энергоносителей, вместо этого будет нацелен, в частности, на суда теневого флота. Источники AFP говорили, что целью могут стать НПЗ в третьих странах, которые участвуют в экспорте российской нефти в ЕС, а также торговые фирмы, работающие с российской нефтью. Кроме этого, Франция и Германия призвали усилить санкции в отношении большого числа банков и криптовалютных бирж в Центральной Азии.

Euractiv писал, что некоторые европейские страны предлагают ввести полный запрет на въезд для российских туристов в Евросоюз. Politico сообщало, что отдельным пунктом может стать ограничение свободы передвижения российских дипломатов в шенгенской зоне.

Предыдущий, 18-й пакет санкций, ЕС принял в середине июля. Под ограничения попали газопроводы «Северный поток» и 105 танкеров теневого флота. Санкции коснулись также нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии. Кроме того, меры затронули 14 физических лиц и 41 юрлицо. ЕС также снизил потолок цен на российскую нефть с $60 (действует с 2022 года) до $47,6 за баррель и ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти.