USD 1.7000
EUR 2.0021
RUB 2.0531
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Новость дня
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Принятие 19-го пакета санкций против России отложили

10:25 789

Евросоюз не представит 19-й пакет санкций против России в среду, 17 сентября, он отложен на неопределенный срок, пишет Politico со ссылкой на европейского дипломата и чиновника одной из стран ЕС.

По данным издания, этот вопрос выпал из повестки Комитета постоянных представителей стран — членов ЕС в Брюсселе (Coreper II), поскольку президент США Дональд Трамп и сам Европейский союз сосредоточились на усилении давления на Словакию и Венгрию, требуя от них сократить зависимость от российской нефти. Coreper II состоит из глав миссий (постоянных представителей) стран-членов Евросоюза. Комитет занимается в основном политическими, финансовыми и внешнеполитическими вопросами.

По данным Politico, 19-й пакет мер не будет включать новые ограничения на продажу энергоносителей, вместо этого будет нацелен, в частности, на суда теневого флота. Источники AFP говорили, что целью могут стать НПЗ в третьих странах, которые участвуют в экспорте российской нефти в ЕС, а также торговые фирмы, работающие с российской нефтью. Кроме этого, Франция и Германия призвали усилить санкции в отношении большого числа банков и криптовалютных бирж в Центральной Азии.

Euractiv писал, что некоторые европейские страны предлагают ввести полный запрет на въезд для российских туристов в Евросоюз. Politico сообщало, что отдельным пунктом может стать ограничение свободы передвижения российских дипломатов в шенгенской зоне.

Предыдущий, 18-й пакет санкций, ЕС принял в середине июля. Под ограничения попали газопроводы «Северный поток» и 105 танкеров теневого флота. Санкции коснулись также нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии. Кроме того, меры затронули 14 физических лиц и 41 юрлицо. ЕС также снизил потолок цен на российскую нефть с $60 (действует с 2022 года) до $47,6 за баррель и ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти.

ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 99
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 246
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 2254
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции фото; видео; обновлено 12:07
12:07 4256
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 1627
Кому добавят, а кому урежут финансирование?
Кому добавят, а кому урежут финансирование?
10:55 1229
Какой уровень инфляции ждет Азербайджан в 2026 году?
Какой уровень инфляции ждет Азербайджан в 2026 году?
10:45 1082
Азербайджан увеличит оборонные расходы
Азербайджан увеличит оборонные расходы
10:21 1692
Война в Украине «закончится через 60 или 90 дней»
Война в Украине «закончится через 60 или 90 дней» по версии министра финансов США
10:28 1754
Нападение на мигрантов в России: Узбекистан направил ноту
Нападение на мигрантов в России: Узбекистан направил ноту
09:24 3729
«Формула-1» в Баку: 13 тысяч туристов потратят 30 млн долларов
«Формула-1» в Баку: 13 тысяч туристов потратят 30 млн долларов Туризм и экономика на скоростной трассе
01:22 4142

ЭТО ВАЖНО

