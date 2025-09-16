USD 1.7000
EUR 2.0021
RUB 2.0531
Подписаться на уведомления
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Новость дня
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Война в Украине «закончится через 60 или 90 дней»

по версии министра финансов США
10:28 1755

Российско-украинская может завершиться уже через два-три месяца, если Европа начнет активно сокращать нефтяные доходы России. Такое мнение в совместном интервью агентствам Reuters и Bloomberg выразил министр финансов США Скотт Бессент.

Он подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа не станет вводить дополнительные пошлины на китайские товары ради сокращения закупок российской нефти Пекином, если только аналогичных мер не примут европейские страны в отношении Китая и Индии.

«Мы ожидаем, что европейцы внесут свой вклад, и мы не будем двигаться вперед без европейцев», — сказал Бессент.

При этом глава Минфина напомнил, что Трамп настаивает на введении пошлин от 50% до 100% для Китая и Индии с тем, чтобы лишить Россию нефтяных доходов – ключевого источника ее финансирования. При этом он раскритиковал некоторые европейские страны за прямые закупки российской нефти, а также за импорт нефтепродуктов, произведенных в Индии из российского сырья, отметив, что такие действия фактически способствуют продолжению войны.

«Я гарантирую вам, что если Европа введет существенные вторичные пошлины для покупателей российской нефти, то война закончится через 60 или 90 дней», – пояснил министр.

Бессент также отметил, что США готовы к сотрудничеству с европейскими партнерами по вопросу усиления санкционного давления на российские компании, в том числе такие крупные нефтяные структуры, как «Роснефть» и «Лукойл». Кроме того, обсуждается подготовка к более активному использованию замороженных суверенных активов России, заблокированных после вторжения в Украину в 2022 году.

По его словам, один из возможных вариантов – изъятие части этих средств из общего пула в $300 млрд или их передача в специальную юридическую структуру, которая могла бы использоваться в качестве обеспечения по кредитам для Украины.

ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 101
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 248
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 2254
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции фото; видео; обновлено 12:07
12:07 4261
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 1629
Кому добавят, а кому урежут финансирование?
Кому добавят, а кому урежут финансирование?
10:55 1229
Какой уровень инфляции ждет Азербайджан в 2026 году?
Какой уровень инфляции ждет Азербайджан в 2026 году?
10:45 1083
Азербайджан увеличит оборонные расходы
Азербайджан увеличит оборонные расходы
10:21 1692
Война в Украине «закончится через 60 или 90 дней»
Война в Украине «закончится через 60 или 90 дней» по версии министра финансов США
10:28 1756
Нападение на мигрантов в России: Узбекистан направил ноту
Нападение на мигрантов в России: Узбекистан направил ноту
09:24 3730
«Формула-1» в Баку: 13 тысяч туристов потратят 30 млн долларов
«Формула-1» в Баку: 13 тысяч туристов потратят 30 млн долларов Туризм и экономика на скоростной трассе
01:22 4142

ЭТО ВАЖНО

ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 101
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 248
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 2254
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции фото; видео; обновлено 12:07
12:07 4261
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 1629
Кому добавят, а кому урежут финансирование?
Кому добавят, а кому урежут финансирование?
10:55 1229
Какой уровень инфляции ждет Азербайджан в 2026 году?
Какой уровень инфляции ждет Азербайджан в 2026 году?
10:45 1083
Азербайджан увеличит оборонные расходы
Азербайджан увеличит оборонные расходы
10:21 1692
Война в Украине «закончится через 60 или 90 дней»
Война в Украине «закончится через 60 или 90 дней» по версии министра финансов США
10:28 1756
Нападение на мигрантов в России: Узбекистан направил ноту
Нападение на мигрантов в России: Узбекистан направил ноту
09:24 3730
«Формула-1» в Баку: 13 тысяч туристов потратят 30 млн долларов
«Формула-1» в Баку: 13 тысяч туристов потратят 30 млн долларов Туризм и экономика на скоростной трассе
01:22 4142
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться