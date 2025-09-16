Война в Украине «закончится через 60 или 90 дней»

Российско-украинская может завершиться уже через два-три месяца, если Европа начнет активно сокращать нефтяные доходы России. Такое мнение в совместном интервью агентствам Reuters и Bloomberg выразил министр финансов США Скотт Бессент.

Он подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа не станет вводить дополнительные пошлины на китайские товары ради сокращения закупок российской нефти Пекином, если только аналогичных мер не примут европейские страны в отношении Китая и Индии.

«Мы ожидаем, что европейцы внесут свой вклад, и мы не будем двигаться вперед без европейцев», — сказал Бессент.

При этом глава Минфина напомнил, что Трамп настаивает на введении пошлин от 50% до 100% для Китая и Индии с тем, чтобы лишить Россию нефтяных доходов – ключевого источника ее финансирования. При этом он раскритиковал некоторые европейские страны за прямые закупки российской нефти, а также за импорт нефтепродуктов, произведенных в Индии из российского сырья, отметив, что такие действия фактически способствуют продолжению войны.

«Я гарантирую вам, что если Европа введет существенные вторичные пошлины для покупателей российской нефти, то война закончится через 60 или 90 дней», – пояснил министр.

Бессент также отметил, что США готовы к сотрудничеству с европейскими партнерами по вопросу усиления санкционного давления на российские компании, в том числе такие крупные нефтяные структуры, как «Роснефть» и «Лукойл». Кроме того, обсуждается подготовка к более активному использованию замороженных суверенных активов России, заблокированных после вторжения в Украину в 2022 году.

По его словам, один из возможных вариантов – изъятие части этих средств из общего пула в $300 млрд или их передача в специальную юридическую структуру, которая могла бы использоваться в качестве обеспечения по кредитам для Украины.