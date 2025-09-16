Торговая война: Китай доказал свою силу американцам

Китай на протяжении последнего десятилетия активно инвестировал в инфраструктуру развивающихся стран, что позволило ему основательно подготовиться к торговому противостоянию с США, начатому по инициативе президента Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Китай разрабатывал эту стратегию годами. Более десяти лет он инвестировал в строительство инфраструктуры в развивающихся странах. Эти средства помогли Китаю наладить экономические связи и получить влияние на регионы, которые играют все более важную роль в его стремлении переориентировать торговлю с США на остальной мир», – пишет газета.

NYT отмечает, что после введения пошлин президентом Трампом экспорт Китая в США сократился примерно на 15%, однако общий объем китайского экспорта не уменьшился, так как поставки были перенаправлены на другие рынки. Более того, газета указывает, что по состоянию на август годовой профицит торгового баланса Китая вырос с $612,6 млрд до $785,8 млрд. По ее данным, Китай демонстрирует стремительный рост профицита в торговле со странами Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Европы. Издание также отмечает, что китайские бренды электромобилей активно выходят на новые рынки Европы и Юго-Восточной Азии, а в Африке значительно увеличиваются продажи китайских солнечных панелей.

В итоге, подчеркивает газета, Китай способен поддерживать экономический рост несмотря на американские пошлины. Более того, Пекин продемонстрировал свою силу, бойкотируя закупки соевых бобов из США, что нанесло серьезный удар по фермерам американского Среднего Запада. Как отмечает издание, «у Китая есть значительные рычаги влияния, и он не боится их использовать».

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% начали действовать с 5 апреля, а индивидуальные – с 9 апреля. В тот же день Трамп объявил о 90-дневной приостановке части ответных пошлин в связи с торговыми переговорами, в течение которых оставался универсальный тариф в 10%. Одновременно с этим он повысил пошлины на китайские товары до 125%. С учетом ранее введенной 20%-ной пошлины за недостаточные меры по борьбе с контрабандой фентанила совокупный тариф на продукцию из Китая достигал 145%.

По итогам переговоров в Женеве 10–11 мая США и Китай договорились о взаимном снижении пошлин на 90 дней – с 12 мая тарифы уменьшились до 30% на китайский импорт в США и 10% на американский экспорт в Китай. Этот срок истекал 12 августа, однако Трамп продлил отсрочку введения повышенных тарифов еще на 90 дней.