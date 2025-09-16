Бюджет Азербайджана-2026: доходы и расходы

Об этом говорится в данных Министерства финансов Азербайджана «О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год».

В 2026 году доходы бюджета Азербайджана прогнозируются на уровне 38,423 млрд манатов, расходы — 41,548,6 млрд манатов. Расходы будут сосредоточены на обороноспособности страны, поддержке экономики, социальной защите населения, совершенствовании оплаты труда, финансировании пенсий, пособий, стипендий и государственных программ.

Согласно информации, доходы в следующем году будут на 0,2% выше прогноза на 2025 год, а расходы - на 0,3%.

Дефицит госбюджета на следующий год прогнозируется на уровне 3 млрд 125,6 млн манатов (+2,4% от показателя на 2025 год), или 2,3% ВВП.

Доходы от госпошлин ожидаются в размере 362 млн манатов (0,95% поступлений, на 7,2% ниже прогноза 2025 года). Поступления по таможенным пошлинам составят 1,818 млрд манатов (4,7% доходов, рост на 0,45%). Налог на добычу полезных ископаемых принесет 151 млн манатов (0,4% доходов, на 5,6% меньше), прочие налоговые поступления прогнозируются на уровне 201 млн манатов (0,5% доходов, в 2,7 раза выше).

Доходы от НДС в 2026 году достигнут 9,184,8 млрд манатов (23,9% доходов, рост на 10,3%), из которых 4,434,8 млрд обеспечит Госналогслужба (48,3%), 4,750 млрд — Таможенный комитет (51,7%). Поступления от подоходного налога с физических лиц составят 2,566,8 млрд манатов (6,7% доходов, рост на 29,05%). Госналогслужба в целом перечислит в бюджет 16,821 млрд манатов, что на 8,5% больше показателя 2025 года.

К концу 2025 года государственный долг составит 25,404,1 млрд манатов, к концу 2026 года — 27,051,7 млрд. В 2025 году чистые заимствования сократятся на 1,976,1 млрд манатов, в 2026-м увеличатся на 1,647,6 млрд. Расходы на обслуживание долга в текущем году составят 2,399,6 млрд манатов, в следующем — 2,457,6 млрд (рост на 2,4%).

На общие государственные услуги в 2026 году планируется потратить 5,776,5 млн манатов (рост на 9,8%).

При подготовке проектов сводного и государственного бюджетов Азербайджана на 2026 год цена одного барреля нефти марки Azeri Light заложена на уровне $65 за баррель.

Отметим, что в 2025 году цена Azeri Light установлена в размере $70 за баррель.