Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Какой уровень инфляции ждет Азербайджан в 2026 году?

10:45

Министерство экономики Азербайджана прогнозирует инфляцию в 2026 году на уровне 4,8%.

Об этом говорится в данных Министерства финансов «О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год».

В ведомстве отмечают, что прогноз составлен с учетом фактического уровня инфляции текущего года, снижения мировых цен на товары, динамики обменного курса и изменений регулируемых тарифов. Ожидается, что годовая инфляция в 2025 году составит 5,4%.

По данным Госкомстата, потребительские цены в январе–августе 2025 года выросли на 5,6% к аналогичному периоду 2024 года, в августе — на 4,9% год к году и на 0,4% по сравнению с июлем.

В 2026 году рост ВВП Азербайджана прогнозируется на уровне 3,2%, общий объем ВВП составит 134,1 млрд манатов, из которых 101,7 млрд придется на ненефтегазовый сектор. Экономический рост в ненефтегазовом сегменте ожидается на уровне 8,8%. Согласно уточненным прогнозам правительства, в 2025 году объем ВВП Азербайджана составит 129,9 млрд манатов, включая 93,5 млрд в ненефтегазовом секторе. По данным Госкомстата, за январь–август текущего года ВВП достиг 83 млрд 37,8 млн манатов, что на 1% больше прошлогоднего показателя.

Курс доллара США в 2026 году, согласно прогнозу, сохранится на уровне 1,7 маната, оставаясь стабильным с марта 2018 года.

ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
10:09
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
12:07
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08
Кому добавят, а кому урежут финансирование?
Кому добавят, а кому урежут финансирование?
10:55
Какой уровень инфляции ждет Азербайджан в 2026 году?
Какой уровень инфляции ждет Азербайджан в 2026 году?
10:45
Азербайджан увеличит оборонные расходы
Азербайджан увеличит оборонные расходы
10:21
Война в Украине «закончится через 60 или 90 дней»
Война в Украине «закончится через 60 или 90 дней» по версии министра финансов США
10:28
Нападение на мигрантов в России: Узбекистан направил ноту
Нападение на мигрантов в России: Узбекистан направил ноту
09:24
«Формула-1» в Баку: 13 тысяч туристов потратят 30 млн долларов
«Формула-1» в Баку: 13 тысяч туристов потратят 30 млн долларов Туризм и экономика на скоростной трассе
01:22

