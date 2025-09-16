Какой уровень инфляции ждет Азербайджан в 2026 году?

Об этом говорится в данных Министерства финансов «О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год».

В ведомстве отмечают, что прогноз составлен с учетом фактического уровня инфляции текущего года, снижения мировых цен на товары, динамики обменного курса и изменений регулируемых тарифов. Ожидается, что годовая инфляция в 2025 году составит 5,4%.

По данным Госкомстата, потребительские цены в январе–августе 2025 года выросли на 5,6% к аналогичному периоду 2024 года, в августе — на 4,9% год к году и на 0,4% по сравнению с июлем.

В 2026 году рост ВВП Азербайджана прогнозируется на уровне 3,2%, общий объем ВВП составит 134,1 млрд манатов, из которых 101,7 млрд придется на ненефтегазовый сектор. Экономический рост в ненефтегазовом сегменте ожидается на уровне 8,8%. Согласно уточненным прогнозам правительства, в 2025 году объем ВВП Азербайджана составит 129,9 млрд манатов, включая 93,5 млрд в ненефтегазовом секторе. По данным Госкомстата, за январь–август текущего года ВВП достиг 83 млрд 37,8 млн манатов, что на 1% больше прошлогоднего показателя.

Курс доллара США в 2026 году, согласно прогнозу, сохранится на уровне 1,7 маната, оставаясь стабильным с марта 2018 года.