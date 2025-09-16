Трамп против The New York Times: иск на $15 млрд

Президент США Дональд Трамп подал иск о клевете на $15 млрд против The New York Times (NYT). В посте в соцсети Truth Social Трамп назвал газету «одной из худших и самых деградировавших» в Соединенных Штатах из-за ее поддержки Демократической партии.

«Сегодня я имею честь подать иск о клевете и диффамации на сумму 15 миллиардов долларов против The New York Times — одной из худших и самых развращенных газет в истории нашей страны, превратившейся фактически в «рупор» радикальной левой Демократической партии», — написал Трамп.

«The Times десятилетиями лжет о вашем любимом президенте (обо мне!), моей семье, бизнесе, движении «Америка прежде всего», MAGA и нашей стране в целом. ...New York Times слишком долго позволяли свободно лгать, клеветать и порочить меня, и это прекратится немедленно! Иск подан в великий штат Флорида», — написал Трамп.

Также в качестве претензии Трамп упомянул поддержку газетой кандидата в президенты Камалы Харрис, о которой заявлялось «в центре первой полосы». Он назвал это «крупнейшим незаконным вкладом в предвыборную кампанию в истории».

Дональд Трамп неоднократно подавал иски к медиакорпорациям. В ноябре 2024 года, еще будучи кандидатом в президенты, он подал иск к телеканалу CBS и компании Paramount из-за интервью Камалы Харрис. В итоге Paramount согласилась выплатить 16 миллионов долларов для урегулирования иска. На выплату 15 миллионов долларов в досудебном порядке также согласился телеканал ABC News. Ведущий канала утверждал, что Трамп был признан виновным в изнасиловании, хотя речь шла о домогательствах. Кроме того, Трамп подал иск на 10 миллиардов долларов к газете The Wall Street Journal из-за опубликованной ею статьи о «непристойной» открытке авторства самого Трампа для финансиста Джеффри Эпштейна.