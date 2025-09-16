USD 1.7000
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Трамп против The New York Times: иск на $15 млрд

10:46 600

Президент США Дональд Трамп подал иск о клевете на $15 млрд против The New York Times (NYT). В посте в соцсети Truth Social Трамп назвал газету «одной из худших и самых деградировавших» в Соединенных Штатах из-за ее поддержки Демократической партии.

«Сегодня я имею честь подать иск о клевете и диффамации на сумму 15 миллиардов долларов против The New York Times — одной из худших и самых развращенных газет в истории нашей страны, превратившейся фактически в «рупор» радикальной левой Демократической партии», — написал Трамп.

«The Times десятилетиями лжет о вашем любимом президенте (обо мне!), моей семье, бизнесе, движении «Америка прежде всего», MAGA и нашей стране в целом. ...New York Times слишком долго позволяли свободно лгать, клеветать и порочить меня, и это прекратится немедленно! Иск подан в великий штат Флорида», — написал Трамп.

Также в качестве претензии Трамп упомянул поддержку газетой кандидата в президенты Камалы Харрис, о которой заявлялось «в центре первой полосы». Он назвал это «крупнейшим незаконным вкладом в предвыборную кампанию в истории».

Дональд Трамп неоднократно подавал иски к медиакорпорациям. В ноябре 2024 года, еще будучи кандидатом в президенты, он подал иск к телеканалу CBS и компании Paramount из-за интервью Камалы Харрис. В итоге Paramount согласилась выплатить 16 миллионов долларов для урегулирования иска. На выплату 15 миллионов долларов в досудебном порядке также согласился телеканал ABC News. Ведущий канала утверждал, что Трамп был признан виновным в изнасиловании, хотя речь шла о домогательствах. Кроме того, Трамп подал иск на 10 миллиардов долларов к газете The Wall Street Journal из-за опубликованной ею статьи о «непристойной» открытке авторства самого Трампа для финансиста Джеффри Эпштейна.

ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 108
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 259
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 2258
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции фото; видео; обновлено 12:07
12:07 4270
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 1633
Кому добавят, а кому урежут финансирование?
Кому добавят, а кому урежут финансирование?
10:55 1234
Какой уровень инфляции ждет Азербайджан в 2026 году?
Какой уровень инфляции ждет Азербайджан в 2026 году?
10:45 1086
Азербайджан увеличит оборонные расходы
Азербайджан увеличит оборонные расходы
10:21 1695
Война в Украине «закончится через 60 или 90 дней»
Война в Украине «закончится через 60 или 90 дней» по версии министра финансов США
10:28 1758
Нападение на мигрантов в России: Узбекистан направил ноту
Нападение на мигрантов в России: Узбекистан направил ноту
09:24 3734
«Формула-1» в Баку: 13 тысяч туристов потратят 30 млн долларов
«Формула-1» в Баку: 13 тысяч туристов потратят 30 млн долларов Туризм и экономика на скоростной трассе
01:22 4143

