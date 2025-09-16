Кому добавят, а кому урежут финансирование?

Об этом говорится в данных Министерства финансов Азербайджана «О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год».

В 2026 году расходы на образование в Азербайджане составят 4 млрд 985,8 млн манатов, что на 1% больше прогноза 2025 года. Расходы на сельское хозяйство предусмотрены в размере 1 млрд 92,1 млн манатов — на 9,3% меньше по сравнению с текущим прогнозом.

Финансирование здравоохранения достигнет 2 млрд 52,4 млн манатов (рост на 2,95%), расходы на судебную власть, правоохранительные органы и прокуратуру — 3 млрд 553,6 млн манатов (увеличение на 11,3%).

На жилищно-коммунальное хозяйство прогнозируется выделить 298,2 млн манатов, это на 19,4% меньше, чем в 2025 году. На охрану окружающей среды запланировано 357,2 млн манатов (снижение на 13,8%).

Расходы на экономическую деятельность составят 7 млрд 630,7 млн манатов, что на 9,75% меньше, чем годом ранее. На общие государственные услуги предусмотрено 5 млрд 776,5 млн манатов, на 9,8% выше прогноза 2025 года.

Трансферт из Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) в госбюджет на 2026 год составит 12 млрд 750 млн манатов, на 11,95% меньше утвержденного прогноза на 2025 год. Этот показатель соответствует 33,2% доходов бюджета, что на 4,6 п.п. ниже уровня текущего года.