Трамп не намерен ссориться со Стармером

Президент США Дональд Трамп не намерен вступать в конфликт с британским премьером Киром Стармером из-за политических разногласий во время государственного визита в Великобританию, однако ситуация может измениться. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph (DT) со ссылкой на официальные источники.

По их информации, «свобода слова остается важным принципом для американской администрации», однако не гарантируется, что острые вопросы войдут в повестку дня.

«Это, безусловно, вопрос, который мы обдумываем. Пока неизвестно, как это может повлиять на двустороннюю дискуссию с премьер-министром», – отметил один из источников.

Хотя Трамп изначально не намеревался вступать в конфронтацию со Стармером из-за сложной политической ситуации, в которой тот оказался, источник отметил, что «планы могут быстро измениться» в силу непредсказуемости американского президента.

В минувший четверг Стармер потребовал от МИД отозвать полномочия британского посла в США Питера Мандельсона из-за его связей с известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Недавно опубликованные выдержки из альбома, подготовленного к 50-летию Эпштейна, содержат письма и фотографии Мандельсона. На них будущий посол запечатлен в банном халате, а самого Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних и впоследствии совершившего самоубийство, называет «лучшим приятелем».

Увольнение посла произошло накануне визита Трампа в Великобританию, который начнется во вторник, и в организации которого Мандельсон сыграл значительную роль.

17 сентября Трамп с первой американской леди проведет встречу с королем Великобритании Карлом III в Виндзорском замке в графстве Беркшир, после чего на следующий день переговорит со Стармером. Программа на этот день включает в себя двусторонние переговоры, прием для представителей бизнеса и совместную пресс-конференцию. В этот же день Трамп должен вернуться в США.