Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Трамп не намерен ссориться со Стармером

10:57 529

Президент США Дональд Трамп не намерен вступать в конфликт с британским премьером Киром Стармером из-за политических разногласий во время государственного визита в Великобританию, однако ситуация может измениться. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph (DT) со ссылкой на официальные источники.

По их информации, «свобода слова остается важным принципом для американской администрации», однако не гарантируется, что острые вопросы войдут в повестку дня.

«Это, безусловно, вопрос, который мы обдумываем. Пока неизвестно, как это может повлиять на двустороннюю дискуссию с премьер-министром», – отметил один из источников.

Хотя Трамп изначально не намеревался вступать в конфронтацию со Стармером из-за сложной политической ситуации, в которой тот оказался, источник отметил, что «планы могут быстро измениться» в силу непредсказуемости американского президента.

В минувший четверг Стармер потребовал от МИД отозвать полномочия британского посла в США Питера Мандельсона из-за его связей с известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Недавно опубликованные выдержки из альбома, подготовленного к 50-летию Эпштейна, содержат письма и фотографии Мандельсона. На них будущий посол запечатлен в банном халате, а самого Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних и впоследствии совершившего самоубийство, называет «лучшим приятелем».

Увольнение посла произошло накануне визита Трампа в Великобританию, который начнется во вторник, и в организации которого Мандельсон сыграл значительную роль.

17 сентября Трамп с первой американской леди проведет встречу с королем Великобритании Карлом III в Виндзорском замке в графстве Беркшир, после чего на следующий день переговорит со Стармером. Программа на этот день включает в себя двусторонние переговоры, прием для представителей бизнеса и совместную пресс-конференцию. В этот же день Трамп должен вернуться в США.

ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 113
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 267
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 2262
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции фото; видео; обновлено 12:07
12:07 4275
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 1636
Кому добавят, а кому урежут финансирование?
Кому добавят, а кому урежут финансирование?
10:55 1237
Какой уровень инфляции ждет Азербайджан в 2026 году?
Какой уровень инфляции ждет Азербайджан в 2026 году?
10:45 1087
Азербайджан увеличит оборонные расходы
Азербайджан увеличит оборонные расходы
10:21 1696
Война в Украине «закончится через 60 или 90 дней»
Война в Украине «закончится через 60 или 90 дней» по версии министра финансов США
10:28 1760
Нападение на мигрантов в России: Узбекистан направил ноту
Нападение на мигрантов в России: Узбекистан направил ноту
09:24 3736
«Формула-1» в Баку: 13 тысяч туристов потратят 30 млн долларов
«Формула-1» в Баку: 13 тысяч туристов потратят 30 млн долларов Туризм и экономика на скоростной трассе
01:22 4144

