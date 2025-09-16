О средней зарплате в Азербайджане

Об этом говорится в данных Министерства финансов Азербайджана «О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год».

С 2026 по 2029 год в Азербайджане прогнозируется рост среднемесячной зарплаты более чем на 20%.

Согласно прогнозу, в 2026 году средняя зарплата составит 1170,8 маната, в 2027 году — 1246,8 маната, в 2028 году — 1327,6 маната, а в 2029 году — 1411,8 маната. Таким образом, рост за указанный период достигнет 20,6%.

Доходы населения в 2026 году ожидаются на уровне 97,4 млрд манатов, расходы — 95,5 млрд; в 2027 году — 105,3 млрд/103,3 млрд, в 2028-м — 113,4 млрд/111,2 млрд, в 2029-м — 123,2 млрд/120,6 млрд манатов.

Ранее Госкомстат сообщал, что в Азербайджане в январе-июле 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников, занятых в экономике страны, составила 1098,1 маната, что на 9,5% больше показателя аналогичного периода 2024 года.