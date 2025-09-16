Какой режим питания должен быть у детей и как укрепить их иммунитет

Значение завтрака в ежедневном питании детей очень важно. На завтрак следует отдавать предпочтение куриным яйцам, молочным продуктам, сыру, сливочному маслу, а также включить в рацион сезонные фрукты и овощи. Об этом в утреннем эфире Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказала педиатр Гюльназ Агаева. По ее словам, употребление 2-3 фруктов и 4-5 овощей в день считается важным: «При этом в меню детей рекомендуется включать мясо, рыбу и курицу. Они могут употреблять каждое из них два дня в неделю, и лучше не употреблять два разных вида мяса животных за один прием пищи. В этом случае пищеварительный процесс ослабевает, потребляемая пища не переваривается должным образом. В то же время рыба и морепродукты богаты омега-3, жирными кислотами и витамином D, которые играют очень важную роль в развитии детей».

Педиатр отметила, что для укрепления иммунитета в ежедневный рацион необходимо включить фрукты и овощи, продукты, богатые белком, молоко и молочные продукты. Цельнозерновые продукты (овсянка, гречка, черный хлеб) поддерживают энергетический баланс ребенка. Сухофрукты (курага, изюм и др.), а также миндаль, грецкий и лесной орехи не только обеспечивают энергией, но и богаты такими минералами, как железо, магний и цинк. Ежедневное потребление жидкости ребенком важно, и поэтому необходимо выработать привычку пить воду. Следует избегать сладких и газированных напитков, большого количества шоколада и фастфуда, так как они ослабляют иммунную систему. Г.Агаева отметила, что детям следует принимать пищу по определенному графику небольшими порциями 4-5 раз в день: «В вечерние часы рекомендуется употреблять легкоусвояемую пищу, сбалансированную витаминами и минералами. Наряду с питанием, нормальный режим сна, прогулки на свежем воздухе и физическая активность также являются одними из основных факторов укрепления иммунитета».