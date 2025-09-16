Какой режим питания должен быть у детей и как укрепить их иммунитет

Значение завтрака в ежедневном питании детей очень важно. На завтрак следует отдавать предпочтение куриным яйцам, молочным продуктам, сыру, сливочному маслу, а также включить в рацион сезонные фрукты и овощи. Об этом в утреннем эфире Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказала педиатр Гюльназ Агаева.
По ее словам, употребление 2-3 фруктов и 4-5 овощей в день считается важным: «При этом в меню детей рекомендуется включать мясо, рыбу и курицу. Они могут употреблять каждое из них два дня в неделю, и лучше не употреблять два разных вида мяса животных за один прием пищи. В этом случае пищеварительный процесс ослабевает, потребляемая пища не переваривается должным образом. В то же время рыба и морепродукты богаты омега-3, жирными кислотами и витамином D, которые играют очень важную роль в развитии детей».
Педиатр отметила, что для укрепления иммунитета в ежедневный рацион необходимо включить фрукты и овощи, продукты, богатые белком, молоко и молочные продукты. Цельнозерновые продукты (овсянка, гречка, черный хлеб) поддерживают энергетический баланс ребенка. Сухофрукты (курага, изюм и др.), а также миндаль, грецкий и лесной орехи не только обеспечивают энергией, но и богаты такими минералами, как железо, магний и цинк. Ежедневное потребление жидкости ребенком важно, и поэтому необходимо выработать привычку пить воду. Следует избегать сладких и газированных напитков, большого количества шоколада и фастфуда, так как они ослабляют иммунную систему.
Г.Агаева отметила, что детям следует принимать пищу по определенному графику небольшими порциями 4-5 раз в день: «В вечерние часы рекомендуется употреблять легкоусвояемую пищу, сбалансированную витаминами и минералами. Наряду с питанием, нормальный режим сна, прогулки на свежем воздухе и физическая активность также являются одними из основных факторов укрепления иммунитета».
Педиатр во время прямого эфира затронула и вопрос о детях со слабым иммунитетом: «Иммунная система развивается благодаря антителам, передающимся от матери к ребенку в младенчестве, и помогает защитить ребёнка от инфекций. Ребенку необходимо вырабатывать антитела, чтобы заменить эти антитела, уровень которых снижается с 3-го месяца, и поэтому организму необходимо повысить иммунитет. Некоторым малышам может потребоваться больше времени, чтобы начать вырабатывать собственные антитела, или же уровень антител у них может быть ниже. Несмотря на то что это состояние обычно носит временный характер, однако если у ребенка частые развиваются инфекционные болезни, в семейном анамнезе есть иммунные заболевания, а также наблюдается длительная пневмония, постоянная усталость, температура тела часто выше 38 градусов, частые стрессы и беспокойство, грибковые инфекции во рту или других участках кожи, может потребоваться пройти обследование у специалиста и исследовать возможность заболевания иммунной системы».
По словам педиатра, ребенок со слабым иммунитетом может серьезно перенести любое заболевание: «Чтобы быть защищенным, необходимо строго соблюдать правила гигиены. Правильное питание также является очень важным условием. Порой некоторые дети склонны к употреблению нездоровой пищи, что негативно сказывается на их желудочно-кишечной системе. Витамины, минералы, сахар, вода, необходимые вещества, а также лекарства, содержащиеся в пище, всасываются в кишечнике. Если у ребёнка есть проблемы с кишечником и пищеварением, то у него ослабленный иммунитет и низкий вес. При ослабленном иммунитете ребёнок может перенести любое заболевание в более тяжёлой форме».
Г.Агаева отметила, что для укрепления иммунитета ребенка родителям следует включить в рацион продукты, богатые витаминами и минералами: «Кроме того, не рекомендуется надолго оставлять детей в закрытых помещениях с плохой циркуляцией воздуха. Соблюдая такие простые и важные правила, можно защитить детей от болезней».