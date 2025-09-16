Ожидания Зеленского от Трампа

В интервью Sky News президент Украины отметил, что единственным способом остановить боевые действия является предварительное предоставление чётких гарантий безопасности. «Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу… иметь документ, который поддержат США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа», – сказал он.

Украинский лидер также призвал американского президента предпринять «решительные личные шаги», чтобы остановить президента РФ Владимир Путина. «Я верю, что США достаточно сильны, чтобы принимать самостоятельные решения… Я верю, что Дональд Трамп может предоставить нам системы ПВО в необходимом количестве, и у США их достаточно. Я уверен, что США могут применить достаточно санкций, чтобы нанести ущерб российской экономике, к тому же у Дональда Трампа достаточно сил, чтобы заставить Путина его бояться», – отметил Зеленский.

Президент Украины напомнил, что Европа уже ввела 18 пакетов санкций против России, и теперь остро не хватает решительного шага со стороны США.

Комментируя проникновение российских беспилотников на территорию стран НАТО, Зеленский подчеркнул, что Путин таким образом испытывает готовность альянса. По его мнению, российский президент проверяет, на что способна НАТО в дипломатическом и политическом плане, а также какую реакцию это вызовет у населения. «Кроме того, по моему мнению, это сигнал: «Не предоставляйте Украине дополнительные системы ПВО — они могут понадобиться вам самим», – пояснил Зеленский.