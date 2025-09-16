Крупнейшая в истории Европы операция

Издание уточнило, что контрольный пакет акций порта принадлежит китайской государственной компании COSCO. Всего было изъято 2435 контейнеров с китайским товаром – в основном с электровелосипедами, текстилем и обувью. По данным властей, схема работала не менее восьми лет и позволяла обходить антидемпинговые пошлины, что нанесло ущерб бюджету ЕС и его стран на сумму €800 млн.

Европейская прокуратура (EPPO) провела крупнейшую в истории Евросоюза операцию по конфискации контейнеров в греческом порту Пирей. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на EPPO.

В числе обвиняемых — шесть человек, включая двух таможенников и четырех брокеров, подозреваемых в фальсификации документов и соучастии в таможенных махинациях.

Главный прокурор Европы Лаура Кодруца Кевеши заявила, что операция «Калипсо» нацелена на преступные сети, которые в течение многих лет использовали аналогичные схемы. Она подчеркнула, что правила игры изменились, и преступникам больше не стоит рассчитывать на безопасные убежища.

«Эти сети, которые, по данным EPPO, в основном контролируются гражданами Китая, также занимаются отмыванием денег и отправкой прибыли обратно в Китай», — говорится в публикации.

Прокуратура оценивает конфискованные грузы в €250 млн, их досмотр продолжается.

Стоит отметить, что Китай является вторым по величине торговым партнером ЕС после США.