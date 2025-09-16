Удары по пунктам управления россиян

В Генштабе ВСУ отметили, что среди пораженных ударом россиян есть и члены командования.

В Генеральном штабе ВСУ уточнили результаты ударов по пунктам управления россиян в Донецкой области Украины 8 сентября и 28 августа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Генштаба.

«8 сентября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по пунктам управления российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области. Силами и средствами ракетных войск и артиллерии, Воздушных сил, Сил беспилотных систем ВС Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны были поражены командные пункты группировки войск (сил) «Центр» и 41-й общевойсковой армии сухопутных войск ВС РФ. Именно эти военные формирования противника действуют на покровском направлении», - рассказали в Генштабе ВСУ.

Также отмечается, что 28 августа пункты управления российских войск на этом направлении посещал министр обороны РФ Андрей Белоусов, и вскоре после его визита указанные места дислокации командования российской армии были поражены.

8 сентября сообщалось, что взрывы прогремели в Донецке, Енакиево и Макеевке. Местные жители сообщали о большом количестве прилетов в разных районах, в результате которых вспыхнули пожары. Впоследствии появилась информация, что Силы обороны Украины ударили по заводу «Топаз».