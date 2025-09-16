USD 1.7000
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Новость дня
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Удары по пунктам управления россиян

Генштаб ВСУ раскрыл подробности
11:37 766

В Генеральном штабе ВСУ уточнили результаты ударов по пунктам управления россиян в Донецкой области Украины 8 сентября и 28 августа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Генштаба.

В Генштабе ВСУ отметили, что среди пораженных ударом россиян есть и члены командования.

«8 сентября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по пунктам управления российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области. Силами и средствами ракетных войск и артиллерии, Воздушных сил, Сил беспилотных систем ВС Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны были поражены командные пункты группировки войск (сил) «Центр» и 41-й общевойсковой армии сухопутных войск ВС РФ. Именно эти военные формирования противника действуют на покровском направлении», - рассказали в Генштабе ВСУ.

Также отмечается, что 28 августа пункты управления российских войск на этом направлении посещал министр обороны РФ Андрей Белоусов, и вскоре после его визита указанные места дислокации командования российской армии были поражены.

8 сентября сообщалось, что взрывы прогремели в Донецке, Енакиево и Макеевке. Местные жители сообщали о большом количестве прилетов в разных районах, в результате которых вспыхнули пожары. Впоследствии появилась информация, что Силы обороны Украины ударили по заводу «Топаз».

ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 121
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 282
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 2275
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции фото; видео; обновлено 12:07
12:07 4284
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 1643
Кому добавят, а кому урежут финансирование?
Кому добавят, а кому урежут финансирование?
10:55 1240
Какой уровень инфляции ждет Азербайджан в 2026 году?
Какой уровень инфляции ждет Азербайджан в 2026 году?
10:45 1092
Азербайджан увеличит оборонные расходы
Азербайджан увеличит оборонные расходы
10:21 1702
Война в Украине «закончится через 60 или 90 дней»
Война в Украине «закончится через 60 или 90 дней» по версии министра финансов США
10:28 1763
Нападение на мигрантов в России: Узбекистан направил ноту
Нападение на мигрантов в России: Узбекистан направил ноту
09:24 3740
«Формула-1» в Баку: 13 тысяч туристов потратят 30 млн долларов
«Формула-1» в Баку: 13 тысяч туристов потратят 30 млн долларов Туризм и экономика на скоростной трассе
01:22 4147

