Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
В Узбекистане нашли крупное газовое месторождение

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил об открытии крупного газового месторождения в Устюртском регионе в Каракалпакстане (на северо-западе страны). Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Ранее поисковые работы в нефтегазовой сфере у нас осуществлялись на глубине 2,5-3 тысячи метров. В этом году впервые в истории нашей промышленности на Устюрте пробурили скважину на глубине 6500 метров и обнаружили очень крупное газовое месторождение», - сказал он.

Мирзиёев не раскрыл предполагаемые запасы обнаруженного газа и не назвал компании, ведущие буровые работы.

Президент отметил, что Узбекистан располагает большими запасами таких технологических минералов, как вольфрам, молибден, титан и других. «По оценкам, 10-15% мировых запасов таких ресурсов сосредоточены в регионе Центральной Азии, включая Узбекистан. Чтобы превратить эти огромные ресурсы в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего нужны наука, знания и инновации», - подчеркнул глава государства.

ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
В Подмосковье арестовали Амирханяна
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Кому добавят, а кому урежут финансирование?
Какой уровень инфляции ждет Азербайджан в 2026 году?
Азербайджан увеличит оборонные расходы
Война в Украине «закончится через 60 или 90 дней»
Нападение на мигрантов в России: Узбекистан направил ноту
«Формула-1» в Баку: 13 тысяч туристов потратят 30 млн долларов
