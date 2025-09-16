В Узбекистане нашли крупное газовое месторождение

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил об открытии крупного газового месторождения в Устюртском регионе в Каракалпакстане (на северо-западе страны). Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Ранее поисковые работы в нефтегазовой сфере у нас осуществлялись на глубине 2,5-3 тысячи метров. В этом году впервые в истории нашей промышленности на Устюрте пробурили скважину на глубине 6500 метров и обнаружили очень крупное газовое месторождение», - сказал он.

Мирзиёев не раскрыл предполагаемые запасы обнаруженного газа и не назвал компании, ведущие буровые работы.

Президент отметил, что Узбекистан располагает большими запасами таких технологических минералов, как вольфрам, молибден, титан и других. «По оценкам, 10-15% мировых запасов таких ресурсов сосредоточены в регионе Центральной Азии, включая Узбекистан. Чтобы превратить эти огромные ресурсы в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего нужны наука, знания и инновации», - подчеркнул глава государства.