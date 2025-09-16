Взрывы в порту и вертолет в небе: что происходит во Владивостоке?

Серия взрывов произошла во вторник утром в районе бухты Щитовая под Владивостоком, после чего на место прибыло большое количество сотрудников спецслужб, сообщает Moscow Times.

«Район инцидента был оцеплен, движение транспорта частично перекрыто. В результате происшествия пострадавших нет, незначительные повреждения получили транспортные средства. В настоящее время угрозы безопасности населению не имеется», – говорится в распространенном заявлении местного правительства.

Местные жители рассказали, что военные, прибывшие на место происшествия, объяснили взрывы проведением учений. Однако, как утверждают источники канала, инцидент произошел на военном объекте, расположенном в глубине суши. На публичных картах он значится как «склад», но речь может идти о воинской части №40159. Сразу после ЧП спецслужбы начали поиски возможных диверсантов, для чего в воздух был поднят вертолет Ми-8.

Moscow Times пишет, что похожий инцидент произошел в мае этого года в районе бухты Десантная под Владивостоком, где осуществляется погрузка и разгрузка военной техники на корабли. Тогда прогремели два взрыва, после чего территорию оперативно оцепили сотрудники спецслужб. Власти Приморского края заявили, что «представители профильных ведомств устранили последствия инцидента» и «нейтрализовали угрозу», не уточнив ни ее характер, ни причины произошедшего. В тот же день силовики перекрывали движение между бухтой Шамора и поселком Щитовая, проверяя документы и досматривая автомобили.

Кроме того, издание со ссылкой на The Washington Post напомнило, что Служба безопасности Украины планирует операцию против Тихоокеанского флота России. В частности, речь шла о переброске морских беспилотников на Дальний Восток для атак на российские корабли. Подобные дроны уже применялись для вытеснения российского флота с базы в Крыму.