Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Взрывы в порту и вертолет в небе: что происходит во Владивостоке?

11:53

Серия взрывов произошла во вторник утром в районе бухты Щитовая под Владивостоком, после чего на место прибыло большое количество сотрудников спецслужб, сообщает Moscow Times.

«Район инцидента был оцеплен, движение транспорта частично перекрыто. В результате происшествия пострадавших нет, незначительные повреждения получили транспортные средства. В настоящее время угрозы безопасности населению не имеется», – говорится в распространенном заявлении местного правительства.

Местные жители рассказали, что военные, прибывшие на место происшествия, объяснили взрывы проведением учений. Однако, как утверждают источники канала, инцидент произошел на военном объекте, расположенном в глубине суши. На публичных картах он значится как «склад», но речь может идти о воинской части №40159. Сразу после ЧП спецслужбы начали поиски возможных диверсантов, для чего в воздух был поднят вертолет Ми-8.

Moscow Times пишет, что похожий инцидент произошел в мае этого года в районе бухты Десантная под Владивостоком, где осуществляется погрузка и разгрузка военной техники на корабли. Тогда прогремели два взрыва, после чего территорию оперативно оцепили сотрудники спецслужб. Власти Приморского края заявили, что «представители профильных ведомств устранили последствия инцидента» и «нейтрализовали угрозу», не уточнив ни ее характер, ни причины произошедшего. В тот же день силовики перекрывали движение между бухтой Шамора и поселком Щитовая, проверяя документы и досматривая автомобили.

Кроме того, издание со ссылкой на The Washington Post напомнило, что Служба безопасности Украины планирует операцию против Тихоокеанского флота России. В частности, речь шла о переброске морских беспилотников на Дальний Восток для атак на российские корабли. Подобные дроны уже применялись для вытеснения российского флота с базы в Крыму.

ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 125
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 289
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 2281
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции фото; видео; обновлено 12:07
12:07 4288
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 1644
Кому добавят, а кому урежут финансирование?
Кому добавят, а кому урежут финансирование?
10:55 1242
Какой уровень инфляции ждет Азербайджан в 2026 году?
Какой уровень инфляции ждет Азербайджан в 2026 году?
10:45 1092
Азербайджан увеличит оборонные расходы
Азербайджан увеличит оборонные расходы
10:21 1702
Война в Украине «закончится через 60 или 90 дней»
Война в Украине «закончится через 60 или 90 дней» по версии министра финансов США
10:28 1764
Нападение на мигрантов в России: Узбекистан направил ноту
Нападение на мигрантов в России: Узбекистан направил ноту
09:24 3741
«Формула-1» в Баку: 13 тысяч туристов потратят 30 млн долларов
«Формула-1» в Баку: 13 тысяч туристов потратят 30 млн долларов Туризм и экономика на скоростной трассе
01:22 4147

