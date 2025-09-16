USD 1.7000
EUR 2.0021
RUB 2.0531
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Моди отправил элитных военных на российско-белорусские учения

11:56 257

Индия участвует в российско-белорусских учениях «Запад—2025», и это решение премьер-министра Нарендры Моди воспринято на Западе с опаской, пишет The Times. Индийское Минобороны подтвердило, что страна направила 65 военнослужащих, включая бойцов элитного Кумаонского полка, представителей ВВС и ВМС страны.

Индийские военнослужащие отрабатывают «конфликт с соседними странами НАТО на фоне ухудшающихся отношений с США», отмечает The Times. В публикации указывается, что западные аналитики восприняли решение Нью-Дели как переход красных линий.

В индийском Минобороны заявили, что хотят лишь еще больше укрепить сотрудничество с партнерами в сфере обороны и товарищеские связи с Россией. По данным The Times, индийские военнослужащие дислоцированы на полигоне Мулино в Нижегородской области. В Минобороны РФ информацию СМИ не комментировали.

