USD 1.7000
EUR 2.0021
RUB 2.0531
Подписаться на уведомления
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Новость дня
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

В Турции аресты сотрудников МИД

12:04 343

В Турции арестовано 15 человек по подозрению в связях с террористической организацией FETÖ. Отмечается, что 8 из них являются работниками Министерства иностранных дел, 8 раньше работали в МИД и еще один работает в другом учреждении.

Операции по задержанию проводились в 4 провинциях с центром в Анкаре, сообщает TRT Haber.

Движение FETÖ после организации попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 года признано террористической организацией в странах Персидского залива, Пакистане и в самой Турции. 20 октября 2024 года руководитель организации Фетхуллах Гюлен скончался в больнице США.

ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 130
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 293
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 2285
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции фото; видео; обновлено 12:07
12:07 4294
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 1648
Кому добавят, а кому урежут финансирование?
Кому добавят, а кому урежут финансирование?
10:55 1244
Какой уровень инфляции ждет Азербайджан в 2026 году?
Какой уровень инфляции ждет Азербайджан в 2026 году?
10:45 1092
Азербайджан увеличит оборонные расходы
Азербайджан увеличит оборонные расходы
10:21 1704
Война в Украине «закончится через 60 или 90 дней»
Война в Украине «закончится через 60 или 90 дней» по версии министра финансов США
10:28 1767
Нападение на мигрантов в России: Узбекистан направил ноту
Нападение на мигрантов в России: Узбекистан направил ноту
09:24 3742
«Формула-1» в Баку: 13 тысяч туристов потратят 30 млн долларов
«Формула-1» в Баку: 13 тысяч туристов потратят 30 млн долларов Туризм и экономика на скоростной трассе
01:22 4148

ЭТО ВАЖНО

ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 130
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 293
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 2285
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции фото; видео; обновлено 12:07
12:07 4294
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 1648
Кому добавят, а кому урежут финансирование?
Кому добавят, а кому урежут финансирование?
10:55 1244
Какой уровень инфляции ждет Азербайджан в 2026 году?
Какой уровень инфляции ждет Азербайджан в 2026 году?
10:45 1092
Азербайджан увеличит оборонные расходы
Азербайджан увеличит оборонные расходы
10:21 1704
Война в Украине «закончится через 60 или 90 дней»
Война в Украине «закончится через 60 или 90 дней» по версии министра финансов США
10:28 1767
Нападение на мигрантов в России: Узбекистан направил ноту
Нападение на мигрантов в России: Узбекистан направил ноту
09:24 3742
«Формула-1» в Баку: 13 тысяч туристов потратят 30 млн долларов
«Формула-1» в Баку: 13 тысяч туристов потратят 30 млн долларов Туризм и экономика на скоростной трассе
01:22 4148
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться