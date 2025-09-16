В Турции аресты сотрудников МИД

В Турции арестовано 15 человек по подозрению в связях с террористической организацией FETÖ. Отмечается, что 8 из них являются работниками Министерства иностранных дел, 8 раньше работали в МИД и еще один работает в другом учреждении.

Операции по задержанию проводились в 4 провинциях с центром в Анкаре, сообщает TRT Haber.

Движение FETÖ после организации попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 года признано террористической организацией в странах Персидского залива, Пакистане и в самой Турции. 20 октября 2024 года руководитель организации Фетхуллах Гюлен скончался в больнице США.