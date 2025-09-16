В Подмосковье арестовали Амирханяна

В Подмосковье арестовали бизнесмена Араика Амирханяна, обвиняемого в пособничестве убийству экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы в декабре 2023 года. Об этом российским СМИ сообщили в правоохранительных органах.

Амирханян в июне 2019 года был задержан СБУ по подозрению в организации незаконной переправки людей и хищении имущества на сумму около 20 млн гривен. В 2021 году указом президента Украины Владимира Зеленского лишен гражданства из-за наличия армянского паспорта.

Пророссийский Илья Кива незадолго до вторжения в Украину в январе 2022 года выехал в Россию, где выступал на телевидении в поддержку оккупации территорий Украины. 6 декабря 2023 года он был убит в Подмосковье.

В июне 2025 года Амирханяна задержали в России по подозрению в передаче информации о местонахождении Кивы, что могло привести к его убийству.