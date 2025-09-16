USD 1.7000
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»

Международная комиссия ООН обвинила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других ключевых политиков страны в «подстрекательстве к геноциду» палестинского населения сектора Газа. Такое заключение эксперты вынесли в ходе расследования событий на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, а также в Израиле.

«Комиссия также пришла к выводу, что президент Израиля Ицхак Герцог, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и тогдашний министр обороны Йоав Галант подстрекали к совершению геноцида и что израильские власти не приняли меры для наказания их за это подстрекательство», – говорится в пресс-релизе к докладу комиссии.

При этом эксперты ООН указали, что не проводили анализ выступлений всех израильских политиков.

Комиссия во главе с бывшей судьей Международного уголовного суда Нави Пиллай отмечает масштабные убийства, блокаду гуманитарной помощи, насильственные переселения и разрушение медицинских учреждений, включая клиники репродуктивной медицины, в качестве ключевых доказательств. В своем 72-страничном правовом отчете эксперты констатируют, что Израиль совершил четыре из пяти преступлений, предусмотренных Конвенцией ООН 1948 года о геноциде: массовые убийства; причинение тяжких физических и психологических страданий; сознательное создание условий, ведущих к уничтожению палестинского народа; а также меры, направленные на препятствие рождаемости.

Комиссия отмечает, что в выступлениях Нетаньяху и других высокопоставленных лиц явно прослеживается намерение совершить «геноцид». В качестве примера приводится письмо премьер-министра к военнослужащим от ноября 2023 года, в котором действия в Газе описывались как «священная война полного уничтожения», отсылая к библейским образам.

В свою очередь МИД Израиля категорически отверг доклад комиссии ООН. «Доклад полностью основан на отмытой и неоднократно повторяемой лжи ХАМАС. Эти измышления уже были полностью опровергнуты, в том числе в независимом, глубоком академическом исследовании BESA (Центр стратегических исследований имени Бегина и Садата, действующий при израильском Университете Бар-Илан), которое опровергло ложные утверждения о геноциде – все до единого. Само собой разумеется, что три автора доклада не предприняли никаких попыток опровергнуть очевидные выводы исследования BESA», – полагают в израильском МИД.

По мнению внешнеполитического ведомства Израиля, комиссию, готовившую этот документ, следует немедленно распустить.

