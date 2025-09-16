USD 1.7000
Сотрудники МЧС Азербайджана на учениях НАТО

С 7 по 12 сентября в болгарском городе Монтана при совместной организации Центра координации реагирования на чрезвычайные ситуации НАТО (EADRCC) и МВД Болгарии прошли «20-е учения НАТО EADRCC по управлению чрезвычайными ситуациями — BULGARIA 2025, сообщили в пресс-службе МЧС.

В учениях принимали участие Международная поисково-спасательная группа МЧС Азербайджана и медицинская бригада TƏBİB.

На официальной церемонии открытия министр внутренних дел Болгарии Даниэл Митов поприветствовал участников и отметил важность масштабных полевых учений для повышения возможностей оперативного реагирования на возможные крупномасштабные чрезвычайные ситуации.

Затем заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска рассказала о целях и задачах очередных учений BULGARIA 2025 и пожелала участникам успехов.

Основная цель организации полевых учений — это скоординированное устранение возможных последствий, причинённых окружающим территориям и критической инфраструктуре в результате природных катастроф и аварий.

Согласно плану учений, операции спасательных групп координировались с использованием возможностей «Локального управления чрезвычайными ситуациями» (LEMA), «Полевого координационного центра» (OSOCC), «Городского координационного центра операций» (UCC), «Координационного центра групп экстренной медицинской помощи» (EMTCC) и «Объединённого центра координации воздушных и дрон-операций» (Joint Air/Drone Operations Coordination Centre).

В ходе учений личный состав Международной поисково-спасательной группы МЧС Азербайджана активно участвовал в поисково-спасательных работах, выполняя задачи по спасению пострадавших, оказавшихся под завалами при условных транспортных авариях и землетрясениях, а также успешно поддерживал организацию работы «Городского координационного центра» (UCC). Кроме того, другие сотрудники МЧС Азербайджана участвовали в учениях в ролях «Оценщика» и «Наблюдателя», внося свой вклад в ход учений.

Медицинская бригада TƏBİB, действуя на основе условных данных, полученных от «Координационного центра групп экстренной медицинской помощи» (EMTCC), выезжала в зоны разрушений, оказывала медицинскую помощь пострадавшим и обеспечивала их доставку в соответствующие медицинские учреждения на машинах скорой помощи.

Учения прошли успешно, участникам были вручены сертификаты.

В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13 205
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16 1226
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов добавлено фото; обновлено 14:10
14:10 2723
Лавров об отказе Азербайджана
Лавров об отказе Азербайджана
13:31 2045
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп; все еще актуально
15 сентября 2025, 21:24 5284
Джабаров пригрозил разделом Польши
Джабаров пригрозил разделом Польши
13:03 2197
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 988
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 2432
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 3361
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции фото; видео; обновлено 12:07
12:07 5628
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 2550

