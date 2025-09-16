Сотрудники МЧС Азербайджана на учениях НАТО

В учениях принимали участие Международная поисково-спасательная группа МЧС Азербайджана и медицинская бригада TƏBİB.

С 7 по 12 сентября в болгарском городе Монтана при совместной организации Центра координации реагирования на чрезвычайные ситуации НАТО (EADRCC) и МВД Болгарии прошли «20-е учения НАТО EADRCC по управлению чрезвычайными ситуациями — BULGARIA 2025, сообщили в пресс-службе МЧС.

На официальной церемонии открытия министр внутренних дел Болгарии Даниэл Митов поприветствовал участников и отметил важность масштабных полевых учений для повышения возможностей оперативного реагирования на возможные крупномасштабные чрезвычайные ситуации.

Затем заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска рассказала о целях и задачах очередных учений BULGARIA 2025 и пожелала участникам успехов.

Основная цель организации полевых учений — это скоординированное устранение возможных последствий, причинённых окружающим территориям и критической инфраструктуре в результате природных катастроф и аварий.

Согласно плану учений, операции спасательных групп координировались с использованием возможностей «Локального управления чрезвычайными ситуациями» (LEMA), «Полевого координационного центра» (OSOCC), «Городского координационного центра операций» (UCC), «Координационного центра групп экстренной медицинской помощи» (EMTCC) и «Объединённого центра координации воздушных и дрон-операций» (Joint Air/Drone Operations Coordination Centre).

В ходе учений личный состав Международной поисково-спасательной группы МЧС Азербайджана активно участвовал в поисково-спасательных работах, выполняя задачи по спасению пострадавших, оказавшихся под завалами при условных транспортных авариях и землетрясениях, а также успешно поддерживал организацию работы «Городского координационного центра» (UCC). Кроме того, другие сотрудники МЧС Азербайджана участвовали в учениях в ролях «Оценщика» и «Наблюдателя», внося свой вклад в ход учений.

Медицинская бригада TƏBİB, действуя на основе условных данных, полученных от «Координационного центра групп экстренной медицинской помощи» (EMTCC), выезжала в зоны разрушений, оказывала медицинскую помощь пострадавшим и обеспечивала их доставку в соответствующие медицинские учреждения на машинах скорой помощи.

Учения прошли успешно, участникам были вручены сертификаты.