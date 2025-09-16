Как мир между Азербайджаном и Арменией изменит туризм в регионе

В публикации говорится, что открытие границ позволит впервые за долгие годы продвигать регион как единое туристическое пространство и формировать многострановые маршруты, что сделает его более привлекательным для путешественников со всего мира.

Генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид отметил, что мир открывает новые возможности для всей индустрии. «Мир позволяет продвигать Южный Кавказ как единый, взаимосвязанный туристический регион. На протяжении многих лет путешественники и бизнес сталкивались с барьерами при комбинировании направлений, что ограничивало рост и инновации. Теперь же открытие границ даст возможность разрабатывать многострановые туры, особенно привлекательные для туристов дальних направлений», — цитирует его Euronews.

Телеканал обращает внимание, что Азербайджан уже располагает современной инфраструктурой и устойчивыми связями с международными рынками. За последнее десятилетие страна значительно инвестировала в развитие аэропортов, гостиничного сектора и туристических объектов. По словам Зенгстшмида, именно туроператоры, авиакомпании, гостиницы и инвесторы будут первыми, кто почувствует выгоду от новых возможностей.

Особое внимание в материале уделено вопросу транспортной связанности. Новые авиарейсы, дорожные и железнодорожные маршруты позволят сделать сухопутные путешествия и комбинированные туры доступнее. «Связность — это ключевой фактор, превращающий мир в реальные туристические потоки. Более короткое время в пути делает регион привлекательнее, а расположение Азербайджана на перекрестке Европы и Азии усиливает его роль как хаба», — подчеркивает глава Бюро по туризму.

Euronews также отмечает важность фактора безопасности и восприятия региона. «Безопасность является одним из основных факторов при принятии решения о путешествии. Мир меняет восприятие Южного Кавказа, превращая его в стабильный и гостеприимный регион. Это стимулирует приток новых туристов и укрепляет уверенность туроператоров в продвижении региона», — заявил Зенгстшмид.

По прогнозам, Азербайджан ожидает роста как со стороны соседних государств, так и более отдаленных рынков. Первые преимущества почувствуют региональные путешественники, а также туристы из Азии, которые традиционно предпочитают комбинированные поездки. Что касается Европы, то, как отмечает Euronews, ранее многие туристы колебались из-за опасений по поводу стабильности, однако теперь регион будет восприниматься в новом свете.

Ключевым элементом мирного соглашения издание называет планируемый 43-километровый транзитный коридор через юг Армении, который свяжет Азербайджан с Нахчыванской Автономной Республикой и через Турцию — с европейскими рынками. По мнению авторов материала, для туристической отрасли Азербайджана это открывает больше возможностей, чем просто улучшенный доступ: речь идет о формировании нового имиджа страны как безопасного, связанного и открытого направления.