Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов

добавлено фото; обновлено 14:10
14:10

В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента ОАЭ был выстроен почетный караул. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обошли строй почетного караула.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту ОАЭ. После прозвучали государственные гимны ОАЭ и Азербайджанской Республики. Члены азербайджанской делегации были представлены президенту ОАЭ, а члены делегации ОАЭ - президенту Азербайджана.

После состоялась встреча Ильхама Алиева с Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном один на один.

* * * 13:40

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян совершили прогулку на автомобиле по городу Физули, информирует официальный сайт главы государства.

Затем по пути в Шушу главы государств сфотографировались на фоне села Дашалты Шушинского района.

* * * 12:36

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл с официальным визитом в Азербайджан, информирует официальный сайт главы государства.

В Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

В Физулинском международном аэропорту президенту Объединенных Арабских Эмиратов была предоставлена информация о построенных на освобожденных от оккупации территориях Физулинском, Зангиланском и Лачинском международных аэропортах.

В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов добавлено фото; обновлено 14:10
Лавров об отказе Азербайджана
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
Джабаров пригрозил разделом Польши
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
В Подмосковье арестовали Амирханяна
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов добавлено фото; обновлено 14:10
