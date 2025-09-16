Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов

В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента ОАЭ был выстроен почетный караул. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обошли строй почетного караула.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту ОАЭ. После прозвучали государственные гимны ОАЭ и Азербайджанской Республики. Члены азербайджанской делегации были представлены президенту ОАЭ, а члены делегации ОАЭ - президенту Азербайджана.