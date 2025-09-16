Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов

В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента ОАЭ был выстроен почетный караул. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обошли строй почетного караула.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту ОАЭ. После прозвучали государственные гимны ОАЭ и Азербайджанской Республики. Члены азербайджанской делегации были представлены президенту ОАЭ, а члены делегации ОАЭ - президенту Азербайджана.
После состоялась встреча Ильхама Алиева с Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном один на один.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян совершили прогулку на автомобиле по городу Физули, информирует официальный сайт главы государства.
Затем по пути в Шушу главы государств сфотографировались на фоне села Дашалты Шушинского района.
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл с официальным визитом в Азербайджан, информирует официальный сайт главы государства.
В Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
В Физулинском международном аэропорту президенту Объединенных Арабских Эмиратов была предоставлена информация о построенных на освобожденных от оккупации территориях Физулинском, Зангиланском и Лачинском международных аэропортах.