Для бывшего директора Республиканского санитарно-карантинного центра потребовали 10 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу бывшего директора Республиканского санитарно-карантинного центра, подведомственного Министерству здравоохранения, Салеха Новрузи, его заместителя Ядуллы Балышева и бывшего завлабораторией Таира Велиева.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Расима Садыхова государственный обвинитель выступил с речью и потребовал приговорить Ядуллу Балышова к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы, а Салеха Новрузи и Таира Велиева — к 10 годам лишения свободы каждого.

Адвокаты обвиняемых попросили у суда время для подготовки защитительной речи.

Судебный процесс будет продолжен 23 сентября.

1 мая 2024 года Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана провело операцию в Республиканском санитарно-карантинном центре. На месте преступления были задержаны директор центра Салех Новрузи, заместитель директора Ядулла Балышев и завлабораторией Таир Велиев.

Они обвиняются в предварительном сговоре с целью получения от граждан взяток в крупном размере при проведении различных действий. Возбуждено уголовное дело по статьям 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенное неоднократно и в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК Азербайджана.

В отношении всех троих с учетом возраста и состояния здоровья избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и отстранения от должности. Потерпевшим по делу признано Министерство здравоохранения.