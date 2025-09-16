USD 1.7000
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Америка меж двух огней

12:48 923

Президент США Дональд Трамп пока не отказался от попыток положить конец российско-украинской войне, однако в какой-то момент может прийти к выводу, что урегулирование конфликта невозможно. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

По его словам, американский лидер «еще не дошел до этого, но может дойти».

«Он (Трамп) пытается сделать все возможное, чтобы положить этому конец», — пояснил госсекретарь перед вылетом из Тель-Авива в Доху.

Рубио добавил, что Вашингтон ведет тесную работу с европейскими партнерами по вопросу гарантий безопасности для Украины. По его словам, администрация США стремится сохранить возможность посредничества в переговорах и избежать необходимости вводить новые санкции против России, поскольку в противном случае на международной арене может не остаться нейтральных посредников.

Он также подчеркнул, что Белый дом рассматривает различные сценарии урегулирования, но в случае провала дипломатии не исключает пересмотра текущей стратегии.

В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13 213
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16 1237
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов добавлено фото; обновлено 14:10
14:10 2735
Лавров об отказе Азербайджана
Лавров об отказе Азербайджана
13:31 2061
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп; все еще актуально
15 сентября 2025, 21:24 5285
Джабаров пригрозил разделом Польши
Джабаров пригрозил разделом Польши
13:03 2209
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 991
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 2435
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 3366
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции фото; видео; обновлено 12:07
12:07 5630
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 2552

