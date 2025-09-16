Америка меж двух огней

Президент США Дональд Трамп пока не отказался от попыток положить конец российско-украинской войне, однако в какой-то момент может прийти к выводу, что урегулирование конфликта невозможно. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

По его словам, американский лидер «еще не дошел до этого, но может дойти».

«Он (Трамп) пытается сделать все возможное, чтобы положить этому конец», — пояснил госсекретарь перед вылетом из Тель-Авива в Доху.

Рубио добавил, что Вашингтон ведет тесную работу с европейскими партнерами по вопросу гарантий безопасности для Украины. По его словам, администрация США стремится сохранить возможность посредничества в переговорах и избежать необходимости вводить новые санкции против России, поскольку в противном случае на международной арене может не остаться нейтральных посредников.

Он также подчеркнул, что Белый дом рассматривает различные сценарии урегулирования, но в случае провала дипломатии не исключает пересмотра текущей стратегии.