Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Под ударом украинцев еще один российский нефтезавод

видео
12:47 1494

В ночь на вторник, 16 сентября, ВСУ нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, «в районе объекта зафиксированы взрывы и пожар». Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в социальной сети Facebook.

Результаты поражения уточняются, отметили в Генштабе. Там пояснили, что Саратовский НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, а также различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и тому подобное. «В целом более 20 видов нефтепродуктов. Объем переработки в 2023 году составил 4,8 млн тонн. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ», - добавили в Генштабе.

Ночью о взрывах в районе Саратова сообщали мониторинговые каналы.

Российские военные и губернатор Саратовской области об ударе по заводу не сообщали. Минобороны России утром утверждало, что 18 из 87 сбитых за ночь беспилотников были уничтожены над территорией Саратовской области.

В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13 214
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16 1237
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов добавлено фото; обновлено 14:10
14:10 2736
Лавров об отказе Азербайджана
Лавров об отказе Азербайджана
13:31 2065
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп; все еще актуально
15 сентября 2025, 21:24 5285
Джабаров пригрозил разделом Польши
Джабаров пригрозил разделом Польши
13:03 2213
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 991
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 2437
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 3366
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции фото; видео; обновлено 12:07
12:07 5630
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 2552

