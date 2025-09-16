Под ударом украинцев еще один российский нефтезавод

В ночь на вторник, 16 сентября, ВСУ нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, «в районе объекта зафиксированы взрывы и пожар». Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в социальной сети Facebook.

Результаты поражения уточняются, отметили в Генштабе. Там пояснили, что Саратовский НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, а также различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и тому подобное. «В целом более 20 видов нефтепродуктов. Объем переработки в 2023 году составил 4,8 млн тонн. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ», - добавили в Генштабе.

Ночью о взрывах в районе Саратова сообщали мониторинговые каналы.

Российские военные и губернатор Саратовской области об ударе по заводу не сообщали. Минобороны России утром утверждало, что 18 из 87 сбитых за ночь беспилотников были уничтожены над территорией Саратовской области.