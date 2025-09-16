USD 1.7000
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда

Джабаров пригрозил разделом Польши

13:03 2213

Польша может «снова пережить раздел», как это «было не раз в истории страны», если продолжит «обвинять Восток во всевозможных угрозах своей государственности». Об этом заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам РФ Владимир Джабаров.

Так он прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, который после инцидента с беспилотниками призвал обдумать введение бесполетной зоны над Украиной.

«Бесполетная зона над Украиной силами НАТО, о которой он говорит, — это вопрос очень сложный и опасный. Кто ее будет соблюдать? Сами страны НАТО?» — написал Джабаров.

Он заявил, что Польша «и так всегда была недружественной страной» по отношению к России и Беларуси, а «сейчас из-за своей русофобии отдельные польские политики совсем потеряли страх».

«Они снова наступают на старые грабли. Если Польша продолжит «смотреть на Восток», обвиняя его во всевозможных угрозах польской государственности, не исключено, что она вновь переживет раздел, как это было не раз в ее истории», - добавил Джабаров.

В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
В Азербайджане создаются фонды недвижимости. Можно ли на них заработать?
14:13 215
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
Азербайджанская нефть снова пошла в Индию
13:16 1239
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов
Переговоры один на один Алиева и президента Эмиратов добавлено фото; обновлено 14:10
14:10 2739
Лавров об отказе Азербайджана
Лавров об отказе Азербайджана
13:31 2067
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации
«Все может рухнуть в любую минуту»: жители аварийных зданий требуют справедливой компенсации наш спецреп; все еще актуально
15 сентября 2025, 21:24 5285
Джабаров пригрозил разделом Польши
Джабаров пригрозил разделом Польши
13:03 2214
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
ООН обвиняет Израиль в «геноциде». МИД считает это «ложью ХАМАС»
12:15 991
В Подмосковье арестовали Амирханяна
В Подмосковье арестовали Амирханяна
12:12 2439
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан?
Горячая полемика Эйнуллы Фатуллаева с Севиль Нуриевой: Израиль или Турция? Какую позицию должен занять Азербайджан? видео
10:09 3368
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции
«Газа в огне»: Нетаньяху подтвердил начало операции фото; видео; обновлено 12:07
12:07 5631
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
Фархад Ахмедов на тропе борьбы в 70 лет: бизнес, экология, суды
10:08 2552

