Джабаров пригрозил разделом Польши

Польша может «снова пережить раздел», как это «было не раз в истории страны», если продолжит «обвинять Восток во всевозможных угрозах своей государственности». Об этом заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам РФ Владимир Джабаров.

Так он прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, который после инцидента с беспилотниками призвал обдумать введение бесполетной зоны над Украиной.

«Бесполетная зона над Украиной силами НАТО, о которой он говорит, — это вопрос очень сложный и опасный. Кто ее будет соблюдать? Сами страны НАТО?» — написал Джабаров.

Он заявил, что Польша «и так всегда была недружественной страной» по отношению к России и Беларуси, а «сейчас из-за своей русофобии отдельные польские политики совсем потеряли страх».

«Они снова наступают на старые грабли. Если Польша продолжит «смотреть на Восток», обвиняя его во всевозможных угрозах польской государственности, не исключено, что она вновь переживет раздел, как это было не раз в ее истории», - добавил Джабаров.