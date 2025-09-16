Азербайджанская нефть снова пошла в Индию

Азербайджан спустя 10 месяцев вновь стал экспортировать сырую нефть в Индию, свидетельствуют данные Государственного таможенного комитета.

Согласно сообщению, в августе текущего года в Индию было поставлено 1 747,07 тонны сырой нефти на 781,52 тыс. долларов США.

Объем экспорта в 589 раз меньше, а его стоимость в 827 раз ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Доля поставок в Индию составила 0,01% от общего объема экспорта азербайджанской нефти.

По данным таможни, в январе–августе 2025 года Азербайджан экспортировал 15,92 млн тонн нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на общую сумму 8,39 млрд долларов США. В целом за отчетный период объем внешней торговли Азербайджана составил 32,12 млрд долларов, из которых 17,07 млрд долларов пришлось на экспорт, 15,05 млрд долларов — на импорт.

Напомним, с октября прошлого года Индия прекратила закупки азербайджанской нефти. В 2024 году объем поставок в эту страну составлял 1,16 млн тонн на сумму 729,8 млн долларов США.